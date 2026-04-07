Сильний вітер і мокрий сніг: у яких регіонах завтра буде найхолодніше

Дівчина йде по вулиці.

У середу, 8 квітня, Україну очікує нестійка та холодна погода через тилову частину циклону зі сходу. Місцями пройдуть дощі, а вночі — мокрий сніг, вітер посилиться до 20 м/с у західних та центральних областях.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Укргідрометцентр та Meteoprog.

Прогноз погоди від Укргідрометцентру

За прогнозом синоптиків, хмарно з проясненнями. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, а у західних областях, Вінницькій та Житомирській вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі очікується +1…+6 °С, на поверхні ґрунту та у Закарпатті, північному сході країни можливі заморозки 0…-3 °С. Вдень стовпчики термометрів покажуть +4…+9 °С.

В Карпатах прогнозують невеликий сніг, температура вночі та вдень 0…-3 °С.

Карта погоди на 8 квітня.

Прогноз погоди від Meteoprog

У середу в Україні збережеться холодна та нестійка погода. У більшості регіонів пройдуть дощі, а в північних, центральних і західних областях місцями можливий мокрий сніг.

Вітер буде північно-західний, 7-12 м/с, у південній частині країни подекуди посилюватиметься до 15-20 м/с. Температура вночі становитиме -1…+4 °С, вдень +3…+8 °С, а на крайньому півдні та в Криму повітря прогріється до +10 °С.

