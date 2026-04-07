Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Сильний вітер і мокрий сніг: у яких регіонах завтра буде найхолодніше

Сильний вітер і мокрий сніг: у яких регіонах завтра буде найхолодніше

Ua ru
Дата публікації: 7 квітня 2026 23:46
Дівчина йде по вулиці. Фото: Новини.LIVE

У середу, 8 квітня, Україну очікує нестійка та холодна погода через тилову частину циклону зі сходу. Місцями пройдуть дощі, а вночі — мокрий сніг, вітер посилиться до 20 м/с у західних та центральних областях.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Укргідрометцентр та Meteoprog.

Прогноз погоди від Укргідрометцентру

За прогнозом синоптиків, хмарно з проясненнями. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, а у західних областях, Вінницькій та Житомирській вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі очікується +1…+6 °С, на поверхні ґрунту та у Закарпатті, північному сході країни можливі заморозки 0…-3 °С. Вдень стовпчики термометрів покажуть +4…+9 °С.

В Карпатах прогнозують невеликий сніг, температура вночі та вдень 0…-3 °С.

Карта погоди на 8 квітня. Фото: facebook.com/UkrHMC

Прогноз погоди від Meteoprog

У середу в Україні збережеться холодна та нестійка погода. У більшості регіонів пройдуть дощі, а в північних, центральних і західних областях місцями можливий мокрий сніг.

Вітер буде північно-західний, 7-12 м/с, у південній частині країни подекуди посилюватиметься до 15-20 м/с. Температура вночі становитиме -1…+4 °С, вдень +3…+8 °С, а на крайньому півдні та в Криму повітря прогріється до +10 °С.

Як писали Новини.LIVE раніше, синоптики прогнозують значне похолодання протягом цього тижня. У деяких регіонах можливі заморозки.

Також стало відомо, якою буде погода в Україні на Великдень 12 квітня. Місцями можливі опади.

сніг прогноз погоди погода в Україні
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації