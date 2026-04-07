Главная Новости дня Сильный ветер и мокрый снег: в каких регионах завтра будет холоднее всего

Сильный ветер и мокрый снег: в каких регионах завтра будет холоднее всего

Дата публикации 7 апреля 2026 23:46
Сильный ветер и мокрый снег: в каких регионах завтра будет холоднее всего
Девушка идет по улице. Фото: Новини.LIVE

В среду, 8 апреля, Украину ожидает неустойчивая и холодная погода из-за тыловой части циклона с востока. Местами пройдут дожди, а ночью — мокрый снег, ветер усилится до 20 м/с в западных и центральных областях.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Укргидрометцентр и Meteoprog.

Прогноз погоды от Укргидрометцентра

По прогнозу синоптиков, облачно с прояснениями. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, а в западных областях, Винницкой и Житомирской днем местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью ожидается +1...+6 °С, на поверхности почвы и в Закарпатье, северо-востоке страны возможны заморозки 0...-3 °С. Днем столбики термометров покажут +4...+9 °С.

В Карпатах прогнозируют небольшой снег, температура ночью и днем 0...-3 °С.

Карта погоды на 8 апреля. Фото: facebook.com/UkrHMC

Прогноз погоды от Meteoprog

В среду в Украине сохранится холодная и неустойчивая погода. В большинстве регионов пройдут дожди, а в северных, центральных и западных областях местами возможен мокрый снег.

Ветер будет северо-западный, 7-12 м/с, в южной части страны местами будет усиливаться до 15-20 м/с. Температура ночью составит -1...+4 °С, днем +3...+8 °С, а на крайнем юге и в Крыму воздух прогреется до +10 °С.

Как писали Новини.LIVE ранее, синоптики прогнозируют значительное похолодание в течение этой недели. В некоторых регионах возможны заморозки.

Также стало известно, какой будет погода в Украине на Пасху 12 апреля. Местами возможны осадки.

Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
Реклама

