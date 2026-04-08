Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня На Сонці зафіксували нові спалахи: прогноз магнітних бур на сьогодні

На Сонці зафіксували нові спалахи: прогноз магнітних бур на сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 8 квітня 2026 14:54
Головний біль у жінки та Сонце. Фото: ілюстративний колаж Новини.LIVE

Суттєвих магнітних бур не очікується на Землі у середу, 8 квітня. За останню добу сонячна активність була на низькому рівні. Водночас на Сонці сталися два спалахи класу B, але вони практично не впливають на Землю.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Meteoprog.

Магнітні бурі 8 квітня

Геомагнітне поле сьогодні буде спокійного рівня, а сонячна активність — помірною з невеликою ймовірністю спалахів Х-класу.

Прогноз магнітних бур. Фото: Meteoagent

Сонячна активність на 8 квітня:

  • Ймовірність малого геомагнітного шторму — 1%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
  • Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%
  • Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%
  • Кількість сонячних плям — 36

Як магнітні бурі впливають на людину

Магнітні бурі — це збурення магнітного поля Землі, які виникають через спалахи на Сонці. Вони можуть впливати як на техніку, так і на самопочуття людей.

Найчастіше вони відчувають зміни з боку нервової та серцево-судинної системи. Може зʼявлятися головний біль, слабкість, запаморочення, сонливість або навпаки — труднощі зі сном.

Читайте також:

У деяких підвищується дратівливість або тривожність, що особливо актуально для тих, хто вже має підвищений рівень тривоги.

Також магнітні бурі можуть впливати на артеріальний тиск і пульс, тому люди з серцево-судинними захворюваннями іноді відчувають погіршення самопочуття.

У такі періоди варто дотримуватися простих порад: 

  • краще висипатися і не перевантажувати себе;
  • пити достатньо води;
  • зменшити каву та алкоголь;
  • більше гуляти на свіжому повітрі;
  • не перевантажувати нервову систему.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Укргідрометцентр, 8 квітня в Україні очікується погода з дощем. Крім того, синоптики прогнозують сильні пориви вітру до 20 метрів на секунду.

А синоптик Наталка Діденко попереджала про ймовірність мокрого снігу в Україні 8-9 квітня. Водночас потепління прийде вже з 14-15 квітня.

Сонце магнітні бурі погане самопочуття
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації