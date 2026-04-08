На Сонці зафіксували нові спалахи: прогноз магнітних бур на сьогодні
Суттєвих магнітних бур не очікується на Землі у середу, 8 квітня. За останню добу сонячна активність була на низькому рівні. Водночас на Сонці сталися два спалахи класу B, але вони практично не впливають на Землю.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Meteoprog.
Магнітні бурі 8 квітня
Геомагнітне поле сьогодні буде спокійного рівня, а сонячна активність — помірною з невеликою ймовірністю спалахів Х-класу.
Сонячна активність на 8 квітня:
- Ймовірність малого геомагнітного шторму — 1%
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
- Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%
- Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%
- Кількість сонячних плям — 36
Як магнітні бурі впливають на людину
Магнітні бурі — це збурення магнітного поля Землі, які виникають через спалахи на Сонці. Вони можуть впливати як на техніку, так і на самопочуття людей.
Найчастіше вони відчувають зміни з боку нервової та серцево-судинної системи. Може зʼявлятися головний біль, слабкість, запаморочення, сонливість або навпаки — труднощі зі сном.
У деяких підвищується дратівливість або тривожність, що особливо актуально для тих, хто вже має підвищений рівень тривоги.
Також магнітні бурі можуть впливати на артеріальний тиск і пульс, тому люди з серцево-судинними захворюваннями іноді відчувають погіршення самопочуття.
У такі періоди варто дотримуватися простих порад:
- краще висипатися і не перевантажувати себе;
- пити достатньо води;
- зменшити каву та алкоголь;
- більше гуляти на свіжому повітрі;
- не перевантажувати нервову систему.
Як писали Новини.LIVE з посиланням на Укргідрометцентр, 8 квітня в Україні очікується погода з дощем. Крім того, синоптики прогнозують сильні пориви вітру до 20 метрів на секунду.
А синоптик Наталка Діденко попереджала про ймовірність мокрого снігу в Україні 8-9 квітня. Водночас потепління прийде вже з 14-15 квітня.
Читайте Новини.LIVE!