Погода в Україні 8 квітня — повернуться заморозки і мокрий сніг

Холодна погода з дощем. Фото: Новини.LIVE

В Україні у середу, 8 квітня, буде незатишна погода, яку зумовлюватиме тилова частина циклону з центром на схід від нашої території. Через це можливий дощ, а вночі з мокрим снігом. Окрім того, буде сильний вітер з поривами 15-20 м/с.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявили в Укргідрометцентрі.

Якою буде погода в Україні 8 квітня

Синоптики розповіли, що завтра на висотах знаходитиметься холодна повітряна маса, яка доповнюватиметься новими порціями холоду з північних напрямків.

Так, завтра упродовж дня буде хмарно з проясненнями. Можливі невеликі дощі, а вночі з мокрим снігом. Крім того, у середу переважатиме північно-західний вітер, 7-12 м/с. Про те у західних, Вінницькій та Житомирській областях вдень пориви місцями будуть 15-20 м/с.

Карта температур в Україні на 8 квітня. Фото: Укргідрометцентр

Температура повітря вночі коливатиметься в межах +1...+6 °С. Однак на Закарпатті та північному сході країни на поверхні ґрунту та в повітрі очікуються заморозки 0...-3 °С. Вдень температура підніметься до +4...+9 °С. Водночас в Карпатах прогнозують невеликий сніг, а температура вночі та вдень триматиметься на рівні 0...-3 °С.

Читайте також:

