Главная Новости дня В Украину вернутся заморозки и мокрый снег: погода на завтра

В Украину вернутся заморозки и мокрый снег: погода на завтра

Дата публикации 7 апреля 2026 15:08
Погода в Украине 8 апреля — вернутся заморозки и мокрый снег
Холодная погода с дождем. Фото: Новини.LIVE

В Украине в среду, 8 апреля, будет неуютная погода, которую будет предопределять тыловая часть циклона с центром на восток от нашей территории. Из-за этого возможен дождь, а ночью с мокрым снегом. Кроме того, будет сильный ветер с порывами 15-20 м/с.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявили в Укргидрометцентре.

Какой будет погода в Украине 8 апреля

Синоптики рассказали, что завтра на высотах будет находиться холодная воздушная масса, которая будет дополняться новыми порциями холода с северных направлений.

Так, завтра в течение дня будет облачно с прояснениями. Возможны небольшие дожди, а ночью с мокрым снегом. Кроме того, в среду будет преобладать северо-западный ветер, 7-12 м/с. О том в западных, Винницкой и Житомирской областях днем порывы местами будут 15-20 м/с.

Погода на 8 квітня в Україні
Карта температур в Украине на 8 апреля. Фото: Укргидрометцентр

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +1...+6 °С. Однако на Закарпатье и северо-востоке страны на поверхности почвы и в воздухе ожидаются заморозки 0...-3 °С. Днем температура поднимется до +4...+9 °С. В то же время в Карпатах прогнозируют небольшой снег, а температура ночью и днем будет держаться на уровне 0...-3 °С.

Как сообщали Новини.LIVE, сегодня синоптики также предупреждали о сильном ветре и дождях. Незначительные осадки ожидаются в течение дня по всей Украине.

Также мы писали, что 1 апреля Грецию накрыла африканская пылевая буря. Она парализовала авиационное и морское сообщение, а на Крите из-за африканской пыли пришлось менять маршруты рейсов.

Альбина Заречная - Редактор
Альбина Заречная
