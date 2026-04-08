На Солнце зафиксировали новые вспышки: прогноз магнитных бурь на сегодня
Существенных магнитных бурь не ожидается на Земле в среду, 8 апреля. За последние сутки солнечная активность была на низком уровне. В то же время на Солнце произошли две вспышки класса B, но они практически не влияют на Землю.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Meteoprog.
Магнитные бури 8 апреля
Геомагнитное поле сегодня будет спокойного уровня, а солнечная активность — умеренной с небольшой вероятностью вспышек Х-класса.
Солнечная активность на 8 апреля:
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%
- Количество солнечных пятен — 36
Как магнитные бури влияют на человека
Магнитные бури — это возмущения магнитного поля Земли, которые возникают из-за вспышек на Солнце. Они могут влиять как на технику, так и на самочувствие людей.
Чаще всего они испытывают изменения со стороны нервной и сердечно-сосудистой системы. Может появляться головная боль, слабость, головокружение, сонливость или наоборот — трудности со сном.
У некоторых повышается раздражительность или тревожность, что особенно актуально для тех, кто уже имеет повышенный уровень тревоги.
Также магнитные бури могут влиять на артериальное давление и пульс, поэтому люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями иногда испытывают ухудшение самочувствия.
В такие периоды стоит придерживаться простых советов:
- лучше высыпаться и не перегружать себя;
- пить достаточно воды;
- уменьшить кофе и алкоголь;
- больше гулять на свежем воздухе;
- не перегружать нервную систему.
Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Укргидрометцентр, 8 апреля в Украине ожидается погода с дождем. Кроме того, синоптики прогнозируют сильные порывы ветра до 20 метров в секунду.
А синоптик Наталья Диденко предупреждала о вероятности мокрого снега в Украине 8-9 апреля. В то же время потепление придет уже с 14-15 апреля.
