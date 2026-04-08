На Солнце зафиксировали новые вспышки: прогноз магнитных бурь на сегодня

Головная боль у женщины и Солнце.

Существенных магнитных бурь не ожидается на Земле в среду, 8 апреля. За последние сутки солнечная активность была на низком уровне. В то же время на Солнце произошли две вспышки класса B, но они практически не влияют на Землю.

Магнитные бури 8 апреля

Геомагнитное поле сегодня будет спокойного уровня, а солнечная активность — умеренной с небольшой вероятностью вспышек Х-класса.

Солнечная активность на 8 апреля:

Вероятность малого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%

Количество солнечных пятен — 36

Как магнитные бури влияют на человека

Магнитные бури — это возмущения магнитного поля Земли, которые возникают из-за вспышек на Солнце. Они могут влиять как на технику, так и на самочувствие людей.

Чаще всего они испытывают изменения со стороны нервной и сердечно-сосудистой системы. Может появляться головная боль, слабость, головокружение, сонливость или наоборот — трудности со сном.

У некоторых повышается раздражительность или тревожность, что особенно актуально для тех, кто уже имеет повышенный уровень тревоги.

Также магнитные бури могут влиять на артериальное давление и пульс, поэтому люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями иногда испытывают ухудшение самочувствия.

В такие периоды стоит придерживаться простых советов:

лучше высыпаться и не перегружать себя;

пить достаточно воды;

уменьшить кофе и алкоголь;

больше гулять на свежем воздухе;

не перегружать нервную систему.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Укргидрометцентр, 8 апреля в Украине ожидается погода с дождем. Кроме того, синоптики прогнозируют сильные порывы ветра до 20 метров в секунду.

А синоптик Наталья Диденко предупреждала о вероятности мокрого снега в Украине 8-9 апреля. В то же время потепление придет уже с 14-15 апреля.