Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня На Солнце зафиксировали новые вспышки: прогноз магнитных бурь на сегодня

На Солнце зафиксировали новые вспышки: прогноз магнитных бурь на сегодня

Ua ru
Дата публикации 8 апреля 2026 14:54
На Солнце зафиксировали новые вспышки: прогноз магнитных бурь на сегодня
Головная боль у женщины и Солнце. Фото: иллюстративный коллаж Новини.LIVE

Существенных магнитных бурь не ожидается на Земле в среду, 8 апреля. За последние сутки солнечная активность была на низком уровне. В то же время на Солнце произошли две вспышки класса B, но они практически не влияют на Землю.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Meteoprog.

Магнитные бури 8 апреля

Геомагнитное поле сегодня будет спокойного уровня, а солнечная активность — умеренной с небольшой вероятностью вспышек Х-класса.

null
Прогноз магнитных бурь. Фото: Meteoagent

Солнечная активность на 8 апреля:

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%
  • Количество солнечных пятен — 36

Как магнитные бури влияют на человека

Магнитные бури — это возмущения магнитного поля Земли, которые возникают из-за вспышек на Солнце. Они могут влиять как на технику, так и на самочувствие людей.

Чаще всего они испытывают изменения со стороны нервной и сердечно-сосудистой системы. Может появляться головная боль, слабость, головокружение, сонливость или наоборот — трудности со сном.

У некоторых повышается раздражительность или тревожность, что особенно актуально для тех, кто уже имеет повышенный уровень тревоги.

Также магнитные бури могут влиять на артериальное давление и пульс, поэтому люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями иногда испытывают ухудшение самочувствия.

В такие периоды стоит придерживаться простых советов:

  • лучше высыпаться и не перегружать себя;
  • пить достаточно воды;
  • уменьшить кофе и алкоголь;
  • больше гулять на свежем воздухе;
  • не перегружать нервную систему.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Укргидрометцентр, 8 апреля в Украине ожидается погода с дождем. Кроме того, синоптики прогнозируют сильные порывы ветра до 20 метров в секунду.

А синоптик Наталья Диденко предупреждала о вероятности мокрого снега в Украине 8-9 апреля. В то же время потепление придет уже с 14-15 апреля.

Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации