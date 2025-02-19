Гороховский прокомментировал последние заявления западных лидеров

Бизнесмен и соучредитель "Монобанка" Олег Гороховский. Фото: facebook.com/oleg.gorohovsky

Бизнесмен и соучредитель "Монобанка" Олег Гороховский сделал заявление относительно "мирных переговоров". По его словам, Украину ждет долгая война или потеря независимости.

Об этом Олег Гороховский написал в Telegram в среду, 19 февраля.

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"Становится очевидным, что вряд ли мы согласимся на их "мир". Поэтому нас, видимо, ждет долгая война или потеря независимости", — подчеркнул Гороховский.

По его словам, уровень непредсказуемости увеличился до показателей февраля 2022 года. Он призвал людей держаться.

Пост Гороховского. Фото: скриншот

Напомним, 18 февраля в Саудовской Аравии состоялась встреча представителей США и России. Стороны достигли договоренности о создании переговорных групп для обсуждения войны в Украине.

Также начальник ГУР Кирилл Буданов отреагировал на недавние заявления западных политиков относительно Украины и завершения войны.