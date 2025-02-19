Гороховский прокомментировал последние заявления западных лидеров

Долгая война или потеря независимости — заявление Гороховского
Бизнесмен и соучредитель "Монобанка" Олег Гороховский сделал заявление относительно "мирных переговоров". По его словам, Украину ждет долгая война или потеря независимости.
Об этом Олег Гороховский написал в Telegram в среду, 19 февраля.
Война в Украине
"Становится очевидным, что вряд ли мы согласимся на их "мир". Поэтому нас, видимо, ждет долгая война или потеря независимости", — подчеркнул Гороховский.
По его словам, уровень непредсказуемости увеличился до показателей февраля 2022 года. Он призвал людей держаться.
Напомним, 18 февраля в Саудовской Аравии состоялась встреча представителей США и России. Стороны достигли договоренности о создании переговорных групп для обсуждения войны в Украине.
Также начальник ГУР Кирилл Буданов отреагировал на недавние заявления западных политиков относительно Украины и завершения войны.
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