Гороховський прокоментував останні заяви західних лідерів

Бізнесмен та співзасновник "Монобанку" Олег Гороховський. Фото: facebook.com/oleg.gorohovsky

Бізнесмен та співзасновник "Монобанку" Олег Гороховський зробив заяву щодо "мирних переговорів". За його словами, Україну чекає довга війна або втрата незалежності.

Про це Олег Гороховський написав у Telegram у середу, 19 лютого.

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"Стає очевидним, що навряд ми погодимося на їхній "мир". Тож на нас, мабуть, чекає довга війна чи втрата незалежності", — наголосив Гороховський.

За його словами, рівень непередбачуваності збільшився до показників лютого 2022 року. Він закликав людей триматися.

Допис Гороховського. Фото: скриншот

Нагадаємо, 18 лютого у Саудівській Аравії відбулася зустріч представників США та Росії. Сторони досягнули домовленості щодо створення переговорних груп для обговорення війни в Україні.

Також начальник ГУР Кирило Буданов відреагував на нещодавні заяви західних політиків щодо України та завершення війни.