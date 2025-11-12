Видео
Видео

Главная Новости дня Доклад Буданова — Зеленский дал важное поручение

Доклад Буданова — Зеленский дал важное поручение

Ua ru
Дата публикации 12 ноября 2025 16:18
обновлено: 16:18
Буданов доложил Зеленскому о планах РФ на 2026 год
Президент Украины Владимир Зеленский и глава ГУР МОУ Кирилл Буданов. Фото: Зеленский/Telegram

В среду, 12 ноября, Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. Глава разведки рассказал о планах российских оккупантов на первое полугодие 2026 года.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram.

Буданов
Глава ГУР Кирилл Буданов во время разговора с Зеленским. Фото: Зеленский/Telegram

Зеленский о докладе Буданова и планах РФ

Сегодня, 12 ноября, Владимир Зеленский заслушал доклад руководителя ГУР Кирилла Буданова. По его словам, было много непубличных деталей.

Среди тех вещей, о которых можно говорить публично, Буданов доложил об имеющихся данных о российских планах на первое полугодие следующего года. А также о ключевых аспектах геополитической ситуации вокруг Украины.

Глава государства отметил, что Украина отслеживает российские связи в ключевых регионах мира и ограничивает их.

Также Зеленский и Буданов говорили об операциях военной разведки — вместе с другими нашими силами. Глава государства поручил провести "некоторые мероприятия в интересах Украины".

Недавно стало известно, что Буданов лично руководит десантной операцией в Покровске.

Ранее мы информировали, что именно благодаря Буданову удалось предотвратить похищение яхты, которая принадлежала Виктору Медведчуку.

Владимир Зеленский разведка Кирилл Буданов война в Украине ГУР
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
