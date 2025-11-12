Відео
Головна Новини дня Доповідь Буданова — Зеленський доручив провести "деякі" заходи

Доповідь Буданова — Зеленський доручив провести "деякі" заходи

Ua ru
Дата публікації: 12 листопада 2025 16:18
Оновлено: 16:45
Буданов доповів Зеленському про плани РФ на 2026 рік
Президент України Володимир Зеленський та очільник ГУР МОУ Кирило Буданов. Фото: Зеленський/Telegram

У середу, 12 листопада, Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь керівника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова. Глава розвідки розповів про плани російських окупантів на перше півріччя 2026 року.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

Читайте також:
Буданов
Очільник ГУР Кирило Буданов під час розмови із Зеленським. Фото: Зеленський/Telegram

Зеленський про доповідь Буданова та плани РФ

Сьогодні, 12 листопада, Володимир Зеленський заслухав доповідь керівника ГУР Кирила Буданова. За його словами, було багато непублічних деталей.

Серед тих речей, про які можна говорити публічно, Буданов доповів про наявні дані щодо російських планів на перше півріччя наступного року. А також про ключові аспекти геополітичної ситуації навколо України.

Глава держави зазначив, що Україна відстежує російські зв’язки в ключових регіонах світу та обмежує їх.

Також Зеленський та Буданов говорили про операції військової розвідки — разом з іншими нашими силами. Глава держави доручив провести "деякі заходи в інтересах України".

Нещодавно стало відомо, що Буданов особисто керує десантною операцією у Покровську.

Раніше ми інформували, що саме завдяки Буданову вдалося запобігти викраденню яхти, яка належала Віктору Медведчуку.

Володимир Зеленський розвідка Кирило Буданов війна в Україні ГУР
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
