Буданов доповів Зеленському про плани РФ на 2026 рік

Президент України Володимир Зеленський та очільник ГУР МОУ Кирило Буданов. Фото: Зеленський/Telegram

У середу, 12 листопада, Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь керівника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова. Глава розвідки розповів про плани російських окупантів на перше півріччя 2026 року.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

Очільник ГУР Кирило Буданов під час розмови із Зеленським. Фото: Зеленський/Telegram

Зеленський про доповідь Буданова та плани РФ

Сьогодні, 12 листопада, Володимир Зеленський заслухав доповідь керівника ГУР Кирила Буданова. За його словами, було багато непублічних деталей.

Серед тих речей, про які можна говорити публічно, Буданов доповів про наявні дані щодо російських планів на перше півріччя наступного року. А також про ключові аспекти геополітичної ситуації навколо України.

Глава держави зазначив, що Україна відстежує російські зв’язки в ключових регіонах світу та обмежує їх.

Також Зеленський та Буданов говорили про операції військової розвідки — разом з іншими нашими силами. Глава держави доручив провести "деякі заходи в інтересах України".

