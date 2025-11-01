Відео
Україна
Головна Новини дня Буданов керує у Покровську десантною операцією, — ЗМІ

Буданов керує у Покровську десантною операцією, — ЗМІ

Ua ru
Дата публікації: 1 листопада 2025 00:49
Оновлено: 01:00
Бої за Покровськ - Буданов на місці керує спецоперацією
Кирило Буданов. Фото: Новини.LIVE

Спецпідрозділи та авіація ГУР МО України почали проводити складну десантну операцію у Покровську. На місці знаходиться безпосередньо керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов, який особисто керує операцією.

Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на джерела у Силах оборони.

Читайте також:

Спецоперація в Покровську та присутність Буданова

Згідно джерел, штурмовики увійшли до тих районів міста Покровськ, які нещодавно генерали РФ оголосили "захопленими".

"Зазначається, що ці райони вважаються стратегічно важливими для української логістики. В операції задіяні кілька вертольотів. Буданов на місці та керує операцією особисто", — пише "Суспільне".

Нагадаємо, вчора президент України Володимир Зеленський заявив, що ситуація у Покровську залишається напруженою. Зокрема, ворог кинув туди понад 170 тисяч військових, однак вони не досягли жодних стратегічних успіхів.

Також ми писали, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський спростував днями чутки про нібито блокування ЗСУ у Покровську.

Донецька область Кирило Буданов війна в Україні ситуація на фронті Покровськ ГУР МО Украины
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
