Бої за Покровськ - Буданов на місці керує спецоперацією

Спецпідрозділи та авіація ГУР МО України почали проводити складну десантну операцію у Покровську. На місці знаходиться безпосередньо керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов, який особисто керує операцією.

Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на джерела у Силах оборони.

Спецоперація в Покровську та присутність Буданова

Згідно джерел, штурмовики увійшли до тих районів міста Покровськ, які нещодавно генерали РФ оголосили "захопленими".

"Зазначається, що ці райони вважаються стратегічно важливими для української логістики. В операції задіяні кілька вертольотів. Буданов на місці та керує операцією особисто", — пише "Суспільне".

Нагадаємо, вчора президент України Володимир Зеленський заявив, що ситуація у Покровську залишається напруженою. Зокрема, ворог кинув туди понад 170 тисяч військових, однак вони не досягли жодних стратегічних успіхів.

Також ми писали, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський спростував днями чутки про нібито блокування ЗСУ у Покровську.