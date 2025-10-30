Відео
Головна Новини дня Сирський відповів на заяви про "оточення" Покровська і Куп’янська

Сирський відповів на заяви про "оточення" Покровська і Куп’янська

Ua ru
Дата публікації: 30 жовтня 2025 14:14
Оновлено: 14:42
Сирський спростував чутки про блокування ЗСУ у Покровську
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Фото: Сирський/Facebook

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський спростував чутки про нібито блокування українських військових у Покровську. За словами головкома, ситуація складна, але заяви про нібито "блокування" Сил оборони України в Покровську, як і в Куп'янську, не відповідають дійсності.

Про це Олександр Сирський повідомив у четвер, 30 жовтня, у Facebook.

Читайте також:

Сирський про ситуацію у Покровську та Куп'янську

За інформацією Сирського, російські окупанти нарощують активність у районі Покровсько-Мирноградської агломерації. Саме тому головнокомандувач знову побував на цьому важливому напрямку. 

Сирський зустрівся з командирами армійських корпусів, військових частин та підрозділів, що стримують чисельно переважаючу ворожу навалу. Також генерал заслухав доповіді щодо поточної обстановки, наявних потреб, вислухав пропозиції.

За словами Сирського, наразі ситуація складна, але заяви російської пропаганди про нібито "блокування" Сил оборони України в Покровську, як і в Куп'янську, не відповідають дійсності.

Разом з тим, у Покровську ворожа піхота, уникаючи боєзіткнень, накопичується в міській забудові, змінює місця перебування, тож першочергове завдання — виявити її й знищити.

Сирський
Олександр Сирський під час візиту на Покровський напрямок. 
Фото: Сирський/Facebook

Головнокомандувач пояснив, що в таких умовах вкрай важлива якісна робота наших розвідувальних та ударних дронів. Крім БпС, у місті проводять ударно-пошукові дії та виконують завдання для ліквідації противника групи ДШВ, штурмових полків, ССО, ЦСпП ВСП, СБУ, Національної гвардії, Національної поліції України та інші.

"Працюємо над посиленням стійкості оборони на Покровському напрямку. Тут важливі: якісна взаємодія між підрозділами, забезпечення їх усім необхідним,  у тому числі відповідно до додаткових потреб; чітке та скоординоване виконання поставлених завдань.

Кожен командир, незалежно від рівня, повинен організувати якісне виконання завдань. Суворо попередив командирів про недопущення безвідповідальності. За це буду вживати жорсткі міри аж до зняття з посад", — поінформував Сирський.

Генерал віддав необхідні розпорядження. У контексті покращення логістики окремо визначив завдання щодо посилення захисту маршрутів забезпечення та евакуації. Також прийнято низку інших рішень.

Сирський зауважив, що триває Добропільська операція. Станом на сьогодні штурмові підрозділи на окремих напрямках просунулись ще від 200 м до 550 м. Загалом за час цієї операції звільнено 186.8 км² української території, 246.8 км² — зачищено від ДРГ противника.

Нагадаємо. що раніше Путін заявив про нібито "оточення" ЗСУ у Покровську та Куп'янську.

Раніше Сирський повідомляв, що російські війська за вересень збільшили число застосованих засобів повітряного нападу.

ЗСУ Куп'янськ війна в Україні Олександр Сирський ситуація на фронті Покровськ
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
