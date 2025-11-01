Бои за Покровск - Буданов на месте руководит спецоперацией

Буданов руководит в Покровске десантной операцией, — СМИ
Спецподразделения и авиация ГУР МО Украины начали проводить сложную десантную операцию в Покровске. На месте находится непосредственно руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов, который лично руководит операцией.
Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на источники в Силах обороны.
Спецоперация в Покровске и присутствие Буданова
Согласно источникам, штурмовики вошли в те районы города Покровск, которые недавно генералы РФ объявили "захваченными".
"Отмечается, что эти районы считаются стратегически важными для украинской логистики. В операции задействованы несколько вертолетов. Буданов на месте и руководит операцией лично", — пишет "Суспільне".
Напомним, вчера президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация в Покровске остается напряженной. В частности, враг бросил туда более 170 тысяч военных, однако они не достигли никаких стратегических успехов.
Также мы писали, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский опроверг на днях слухи о якобы блокировании ВСУ в Покровске.
Читайте Новини.LIVE!