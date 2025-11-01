Видео
Главная Новости дня Буданов руководит в Покровске десантной операцией, — СМИ

Буданов руководит в Покровске десантной операцией, — СМИ

Ua ru
Дата публикации 1 ноября 2025 00:49
обновлено: 01:00
Бои за Покровск - Буданов на месте руководит спецоперацией
Кирилл Буданов. Фото: Новини.LIVE

Спецподразделения и авиация ГУР МО Украины начали проводить сложную десантную операцию в Покровске. На месте находится непосредственно руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов, который лично руководит операцией.

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на источники в Силах обороны.

Читайте также:

Спецоперация в Покровске и присутствие Буданова

Согласно источникам, штурмовики вошли в те районы города Покровск, которые недавно генералы РФ объявили "захваченными".

"Отмечается, что эти районы считаются стратегически важными для украинской логистики. В операции задействованы несколько вертолетов. Буданов на месте и руководит операцией лично", — пишет "Суспільне".

Напомним, вчера президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация в Покровске остается напряженной. В частности, враг бросил туда более 170 тысяч военных, однако они не достигли никаких стратегических успехов.

Также мы писали, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский опроверг на днях слухи о якобы блокировании ВСУ в Покровске.

Донецкая область Кирилл Буданов война в Украине ситуация на фронте Покровск ГУР МО України
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
