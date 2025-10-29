Відео
Буданов запобіг викраденню росіянами яхти Медведчука — що відомо

Буданов запобіг викраденню росіянами яхти Медведчука — що відомо

Дата публікації: 29 жовтня 2025 15:50
Оновлено: 15:50
Яхту Медведчука не дав вкрасти росіянам Буданов — спецоперація ГУР
Очільник ГУР Кирило Буданов. Фото: Новини.LIVE

Саме завдяки втручанню Головного управління розвідки під керівництвом генерала Кирила Буданова вдалося запобігти спробі викрадення яхти, яка належала Віктору Медведчуку. Наразі судно перебуває під арештом в Хорватії.

Про це повідомили ексголова Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) Олена Дума в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

Читайте також:

Спецоперація ГУР з яхтою Медведчука

Дума розповіла, що йдеться про спробу незаконного переміщення судна, арештованого у межах справи щодо активів, пов’язаних із підозрою в державній зраді.

За її словами, у спробі викрадення брали участь семеро громадян Росії, яких вже депортовано з Хорватії. Саме завдяки оперативній роботі української розвідки актив вдалося утримати під державним контролем

Зазначається, що ситуація довкола яхти Медведчука стала прикладом того, як робота українських спецслужб виходить далеко за межі фронту. Підрозділи ГУР не лише виконують бойові завдання, а й забезпечують збереження арештованих державних активів, запобігаючи спробам їхнього виведення за кордон.

"Буданов — він же скромний. Він не буде про це розказувати", — зазначила Дума, коментуючи цей випадок.

Нагадаємо, раніше Кирило Буданов пояснив, чому дрони ЗСУ легко долітають аж до Уралу. За його словами, Путін посилено охороняє лише кілька міст. 

Крім того, очільник ГУР розповів про роботу жінок у розвідці. Він наголосив, що результати приголомшують. 

Віктор Медведчук спецоперація Кирило Буданов війна в Україні ГУР
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
