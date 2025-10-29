Яхту Медведчука не дав вкрасти росіянам Буданов — спецоперація ГУР

Очільник ГУР Кирило Буданов. Фото: Новини.LIVE

Саме завдяки втручанню Головного управління розвідки під керівництвом генерала Кирила Буданова вдалося запобігти спробі викрадення яхти, яка належала Віктору Медведчуку. Наразі судно перебуває під арештом в Хорватії.

Про це повідомили ексголова Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) Олена Дума в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

Спецоперація ГУР з яхтою Медведчука

Дума розповіла, що йдеться про спробу незаконного переміщення судна, арештованого у межах справи щодо активів, пов’язаних із підозрою в державній зраді.

За її словами, у спробі викрадення брали участь семеро громадян Росії, яких вже депортовано з Хорватії. Саме завдяки оперативній роботі української розвідки актив вдалося утримати під державним контролем

Зазначається, що ситуація довкола яхти Медведчука стала прикладом того, як робота українських спецслужб виходить далеко за межі фронту. Підрозділи ГУР не лише виконують бойові завдання, а й забезпечують збереження арештованих державних активів, запобігаючи спробам їхнього виведення за кордон.

"Буданов — він же скромний. Він не буде про це розказувати", — зазначила Дума, коментуючи цей випадок.

