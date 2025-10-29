Яхту Медведчука не дал украсть россиянам Буданов — спецоперация ГУР

Глава ГУР Кирилл Буданов. Фото: Новини.LIVE

Именно благодаря вмешательству Главного управления разведки под руководством генерала Кирилла Буданова удалось предотвратить попытку похищения яхты, которая принадлежала Виктору Медведчуку. Сейчас судно находится под арестом в Хорватии.

Об этом сообщили экс-глава Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) Елена Дума в интервью Наталье Мосейчук.

Спецоперация ГУР с яхтой Медведчука

Дума рассказала, что речь идет о попытке незаконного перемещения судна, арестованного в рамках дела об активах, связанных с подозрением в государственной измене.

По ее словам, в попытке похищения участвовали семь граждан России, которые уже депортированы из Хорватии. Именно благодаря оперативной работе украинской разведки актив удалось удержать под государственным контролем

Отмечается, что ситуация вокруг яхты Медведчука стала примером того, как работа украинских спецслужб выходит далеко за пределы фронта. Подразделения ГУР не только выполняют боевые задачи, но и обеспечивают сохранность арестованных государственных активов, предотвращая попытки их вывода за границу.

"Буданов — он же скромный. Он не будет об этом рассказывать", — отметила Дума, комментируя этот случай.

