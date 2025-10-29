Видео
Главная Новости дня Буданов предотвратил угон россиянами яхты Медведчука — детали

Буданов предотвратил угон россиянами яхты Медведчука — детали

Дата публикации 29 октября 2025 15:50
обновлено: 15:50
Яхту Медведчука не дал украсть россиянам Буданов — спецоперация ГУР
Глава ГУР Кирилл Буданов. Фото: Новини.LIVE

Именно благодаря вмешательству Главного управления разведки под руководством генерала Кирилла Буданова удалось предотвратить попытку похищения яхты, которая принадлежала Виктору Медведчуку. Сейчас судно находится под арестом в Хорватии.

Об этом сообщили экс-глава Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) Елена Дума в интервью Наталье Мосейчук.

Читайте также:

Спецоперация ГУР с яхтой Медведчука

Дума рассказала, что речь идет о попытке незаконного перемещения судна, арестованного в рамках дела об активах, связанных с подозрением в государственной измене.

По ее словам, в попытке похищения участвовали семь граждан России, которые уже депортированы из Хорватии. Именно благодаря оперативной работе украинской разведки актив удалось удержать под государственным контролем

Отмечается, что ситуация вокруг яхты Медведчука стала примером того, как работа украинских спецслужб выходит далеко за пределы фронта. Подразделения ГУР не только выполняют боевые задачи, но и обеспечивают сохранность арестованных государственных активов, предотвращая попытки их вывода за границу.

"Буданов — он же скромный. Он не будет об этом рассказывать", — отметила Дума, комментируя этот случай.

Напомним, ранее Кирилл Буданов объяснил, почему дроны ВСУ легко долетают аж до Урала. По его словам, Путин усиленно охраняет лишь несколько городов.

Кроме того, глава ГУР рассказал о работе женщин в разведке. Он отметил, что результаты ошеломляют.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
