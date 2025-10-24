Как работают женщины-разведчицы — Буданов удивил результатами

Глава ГУР Кирилл Буданов. Фото: кадр из видео

В рядах Главного управления разведки служит более полутора тысяч женщин, которые демонстрируют потрясающие результаты работы в оперативных и боевых подразделениях.

Об этом рассказал начальник ГУР Кирилл Буданов в специальном обращении к Украинскому женскому конгрессу.

Как работают женщины-разведчицы

"В условиях беспрецедентных вызовов в нашей истории украинские женщины берут на себя ответственность и лидерство в совершенно разных сферах. И национальная безопасность — не исключение. Я с гордостью сообщаю, что в рядах главного управления разведки служат более полутора тысяч женщин, и их количество постоянно растет", — отметил Буданов.

По его словам, в оперативных и боевых подразделениях женщины-разведчицы демонстрируют потрясающие результаты работы, достигают профессиональных вершин, получают должное признание.

"Тотем нашей организации — сова с острым мечом. Это мудрая и смелая, вооруженная женщина, безжалостная к врагам. Спасибо всем женщинам, кто творит будущее Украины, свободной страны равных возможностей", — подчеркнул глава ГУР.

