Україна
Результаты ошеломляют — Буданов о работе женщин в разведке

Результаты ошеломляют — Буданов о работе женщин в разведке

Дата публикации 24 октября 2025 15:15
обновлено: 15:35
Как работают женщины-разведчицы — Буданов удивил результатами
Глава ГУР Кирилл Буданов. Фото: кадр из видео

В рядах Главного управления разведки служит более полутора тысяч женщин, которые демонстрируют потрясающие результаты работы в оперативных и боевых подразделениях.

Об этом рассказал начальник ГУР Кирилл Буданов в специальном обращении к Украинскому женскому конгрессу.

Читайте также:

Как работают женщины-разведчицы

"В условиях беспрецедентных вызовов в нашей истории украинские женщины берут на себя ответственность и лидерство в совершенно разных сферах. И национальная безопасность — не исключение. Я с гордостью сообщаю, что в рядах главного управления разведки служат более полутора тысяч женщин, и их количество постоянно растет", — отметил Буданов.

По его словам, в оперативных и боевых подразделениях женщины-разведчицы демонстрируют потрясающие результаты работы, достигают профессиональных вершин, получают должное признание.

"Тотем нашей организации — сова с острым мечом. Это мудрая и смелая, вооруженная женщина, безжалостная к врагам. Спасибо всем женщинам, кто творит будущее Украины, свободной страны равных возможностей", — подчеркнул глава ГУР.

Напомним, 23 октября Буданов рассказал, что в Киеве презентовали книгу в честь героев ГУР. Она называется "2024 километра".

Кроме того, глава ГУР рассказал о своем участии в боевых задачах. По его словам, в кабинете все выглядит иначе, чем в боевой обстановке.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
