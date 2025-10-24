Як працюють жінки-розвідниці — Буданов здивував результатами

Очільник ГУР Кирило Буданов. Фото: кадр з відео

У лавах Головного управління розвідки служить понад півтори тисячі жінок, які демонструють приголомшливі результати роботи в оперативних та бойових підрозділах.

Про це розповів начальник ГУР Кирило Буданов у спеціальному зверненні до Українського жіночого конгресу.

Як працюють жінки-розвідниці

"В умовах безпрецедентних викликів у нашій історії українські жінки беруть на себе відповідальність та лідерство в абсолютно різних сферах. І національна безпека — не виняток. Я з гордістю повідомляю, що в лавах головного управління розвідки служать понад півтори тисячі жінок, і їхня кількість постійно зростає", — зазначив Буданов.

За його словами, в оперативних та бойових підрозділах жінки-розвідниці демонструють приголомшливі результати роботи, досягають професійних вершин, отримують належне визнання.

"Тотем нашої організації — сова із гострим мечем. Це мудра і смілива, озброєна жінка, безжальна до ворогів. Дякую всім жінкам, хто творить майбутнє України, вільної країни рівних можливостей", — наголосив очільник ГУР.

Нагадаємо, 23 жовтня Буданов розповів, що у Києві презентували книгу на честь героїв ГУР. Вона називається "2024 кілометри".

Крім того, очільник ГУР розповів про свою участь у бойових завданнях. За його словами, в кабінеті все має інший вигляд, аніж у бойовій обстановці.