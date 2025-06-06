Дочь советника Трампа отреагировала на российские атаки по Украине

Спецпредставитель Дональда Трампа Кит Келлог. Фото: REUTERS/Kacper Pempel/File Photo

Меган Моббс, дочь спецпосланника Кита Келлога при администрации президента США Дональда Трампа, отреагировала на массированную ночную атаку России на Киев и ряд других украинских городов. В публикации в соцсети она иронично обратилась к своему отцу.

Об этом Меган Моббс написала в соцсети X.

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"Шумная ночь в Киеве, папа! У меня возникает странное ощущение, что россияне не хотят мира", — дочь Кита Келлога.

Комментарии Меган Моббс. Фото: скриншот

Моббс подчеркнула, что кремлевская пропаганда пытается представить действия Москвы как ответ на действия Украины, однако на самом деле ударам ВСУ предшествовали безжалостные атаки россиян по мирному населению.

"Россия хочет, чтобы вы поверили, что она наносит ответные удары, но точные удары Украины были ответом на безжалостные российские атаки на гражданское население и произошли только после того, как Путин отказался от перемирия. Он хочет только продолжения войны и захвата всей Украины", — написала Меган Моббс.

Меган Моббс является руководительницей благотворительного фонда RT Weatherman Foundation, который активно поддерживает Украину с начала полномасштабного вторжения.

Фонд организовал логистический центр на румынско-украинской границе, из которого координируется доставка медицинской помощи в больницы в Украине.

Напомним, Дональд Трамп недавно сделал заявление о войне в Украине, а также высказался относительно того, какую из сторон "конфликта" он поддерживает.

Ранее спецпредставитель Дональда Трампа Кит Келлог неоднозначно прокомментировал операцию СБУ "Паутина" по ударам по российским аэродромам.