Келлог застерігає Україну від ударів по стратегічних об'єктах Росії

Спецпредставник Дональда Трампа. Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Спецпосланець президента США Дональда Трампа Кіт Келлог висловив занепокоєння у зв’язку з останніми ударами ЗСУ по російських військових об’єктах. Він заявив, що ризик ескалації конфлікту суттєво зріс.

Про це Кіт Келлог заявив в інтерв'ю телеканалу Fox News.

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Келлог вважає, що атаки на стратегічну інфраструктуру РФ, зокрема військові аеродроми, можуть бути сприйняті як втручання в ядерну тріаду, тобто критичну систему оборони та стримування. За його словами, подібні удари підвищують ступінь непередбачуваності дій з боку Москви.

"Я вам кажу рівень ризику стрімко зростає. Тому те, що сталося на вихідних, розумієте, в сфері нацбезпеки. Коли атакуєш частину системи виживання противника, їхню тріаду, ядерну тріаду — ризик зростає. Бо не знаєш, що зробить сторона. Мене турбує, що, можливо, атакували штаб північного флоту в Сєвєроморську. Якщо так, то атака двох частин тріади — це дуже сміливий крок", — сказав Кіт Келлог.

На думку експосадовця, саме такі дії можуть змінити динаміку війни й збільшити загрозу неконтрольованого розвитку подій.

Нагадаємо, в адміністрації Дональда Трампа неоднозначно відреагували на успішну українську операцію "Павутина", в ході якої атакували чотири аеродроми та знищили 41 військовий літак.

Тим часом в США стривожені після успіху ЗСУ в операції "Павутина".