США налякані тим, що Китай може використати стратегію Малюка проти них

Супутникові знімки атаки СБУ на аеродром Белая у РФ. Фото: Скриншот

У США військові та експерти дуже схвильовані успішною операцією СБУ "Павутина", завдяки якій було знищено частину стратегічної авіації російських окупантів. У пресі все більше обговорюється дивовижна ефективність та невеликі фінансові затрати порівняно з наслідками атаки, адже те саме може повторитись і в США.

У своєму аналітичному матеріалі Newsweek повідомляє подробиці хвилювань.

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Після того, як СБУ вразило стратегічну авіацію РФ на відстані понад 4500 км в глибокому тилу, сильно загострились дебати серед американських військових аналітиків щодо можливості аналогічної атаки, яку можна здійснити з китайських торгівельних суден в американських портах.

Тим більше, що в ключових портах США стоїть безліч контейнерів компанії COSCO Shipping, а це державний судноплавний гігант Китаю.

Контейнери китайської компанії COSCO в порту США. Фото: Newsweek

"Це дуже правдоподібна форма нападу на США. Розгортати дрони можна з контейнера після його розвантаження та перевезення на вантажівці", — сказав Браян Кларк, старший науковий співробітник Інституту Гудзона та колишній офіцер ВМС США.

Командувач ВМС у відставці Томас Шугарт, який зараз працює науковим співробітником Центру нової американської безпеки, висловив більш песимістичне попередження.

"Це стає майже божевіллям, що ми регулярно дозволяємо суднам, що належать та експлуатуються китайськими військовими компаніями, внесеними Міністерством оборони США, знаходитися в наших портах з тисячами контейнерів на борту та під їхнім контролем", — сказав він в розмові з Newsweek.

Експерти нагадали, що згідно з березневим звітом Атлантичної ради, Китай розробив і продемонстрував контейнерні ракетні та безпілотні платформи, які можна таємно перевозити на борту комерційних суден.

Крім того, військові експерти підкреслили, що українська операція "Павутина" продемонструвала, як рої недорогих, готових безпілотників можуть завдати мільярдів доларів шкоди стратегічним військовим активам, включаючи далекобійні бомбардувальники.

Тепер у Конгресі законодавці почали тиснути на Берегову охорону, щоб забезпечити суворішу перевірку іноземних суден, членів екіпажів та вантажів.

Нагадаємо, інженери AiTelly пояснили, як українські спецслужби готувалися до атаки на російські аеродроми під час операції "Павутина".

Тим часом в США заявили, що не знали нічого про плани України щодо спецоперації "Павутина".