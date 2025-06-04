США напуганы тем, что Китай может использовать стратегию Малыша против них

Спутниковые снимки результатов атаки СБУ на аэродром Белая в РФ. Фото: UMBRA

В США военные и эксперты очень взволнованы успешной операцией СБУ "Паутина", благодаря которой была уничтожена часть стратегической авиации российских оккупантов. В прессе все больше обсуждается удивительная эффективность и небольшие финансовые затраты по сравнению с последствиями атаки, ведь то же самое может повториться и в США.

В своем аналитическом материале Newsweek сообщает подробности волнений.

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Главный страх — Китай

После того как СБУ поразило стратегическую авиацию РФ на расстоянии более 4500 км в глубоком тылу, сильно обострились дебаты среди американских военных аналитиков о возможности аналогичной атаки, которую можно осуществить с китайских торговых судов в американских портах.

Тем более, что в ключевых портах США стоит множество контейнеров компании COSCO Shipping, а это государственный судоходный гигант Китая.

Контейнеры китайской компании COSCO в порту США. Фото: Newsweek

"Это очень правдоподобная форма нападения на США. Развернуть дроны можно из контейнера после его разгрузки и перевозки на грузовике", — сказал Брайан Кларк, старший научный сотрудник Института Гудзона и бывший офицер ВМС США.

Командующий ВМС в отставке Томас Шугарт, который сейчас работает научным сотрудником Центра новой американской безопасности, высказал более пессимистическое предупреждение.

"Это становится почти безумием, что мы регулярно позволяем судам, принадлежащим и эксплуатируемым китайскими военными компаниями, внесенными Министерством обороны США, находиться в наших портах с тысячами контейнеров на борту и под их контролем", — сказал он в разговоре с Newsweek.

Эксперты напомнили, что согласно мартовскому отчету Атлантического совета, Китай разработал и продемонстрировал контейнерные ракетные и беспилотные платформы, которые можно тайно перевозить на борту коммерческих судов.

Кроме того, военные эксперты подчеркнули, что украинская операция "Паутина" продемонстрировала, как рои недорогих, готовых беспилотников могут нанести миллиардный ущерб стратегическим военным активам, включая дальнобойные бомбардировщики.

Теперь в Конгрессе законодатели начали давить на Береговую охрану, чтобы обеспечить более строгую проверку иностранных судов, членов экипажей и грузов.

Напомним, инженеры AiTelly объяснили, как украинские спецслужбы готовились к атаке на российские аэродромы во время операции "Паутина".

Между тем в США заявили, что не знали ничего о планах Украины относительно спецоперации "Паутина".