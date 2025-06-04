Келлог предостерегает Украину от ударов по стратегическим объектам России

Спецпредставитель Дональда Трампа. Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог выразил обеспокоенность в связи с последними ударами ВСУ по российским военным объектам. Он заявил, что риск эскалации конфликта существенно возрос.

Об этом Кит Келлог заявил в интервью телеканалу Fox News.

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Кэллог считает, что атаки на стратегическую инфраструктуру РФ, в частности военные аэродромы, могут быть восприняты как вмешательство в ядерную триаду, то есть критическую систему обороны и сдерживания. По его словам, подобные удары повышают степень непредсказуемости действий со стороны Москвы.

"Я вам говорю уровень риска стремительно растет. Поэтому то, что произошло на выходных, понимаете, в сфере нацбезопасности. Когда атакуешь часть системы выживания противника, их триаду, ядерную триаду — риск возрастает. Потому что не знаешь, что сделает сторона. Меня беспокоит, что, возможно, атаковали штаб северного флота в Североморске. Если так, то атака двух частей триады — это очень смелый шаг", — сказал Кит Келлог.

По мнению экс-чиновника, именно такие действия могут изменить динамику войны и увеличить угрозу неконтролируемого развития событий.

Напомним, в администрации Дональда Трампа неоднозначно отреагировали на успешную украинскую операцию "Паутина", в ходе которой атаковали четыре аэродрома и уничтожили 41 военный самолет.

Тем временем в США встревожены после успеха ВСУ в операции "Паутина".