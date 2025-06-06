Донька радника Трампа відреагувала на російські атаки по Україні

Спецпредставник Дональда Трампа Кіт Келлог. Фото: REUTERS/Kacper Pempel/File Photo

Меган Моббс, донька спецпосланця Кіта Келлога при адміністрації президента США Дональда Трампа, відреагувала на масовану нічну атаку Росії на Київ і низку інших українських міст. У публікації в соцмережі вона іронічно звернулася до свого батька.

Про це Меган Моббс написала у соцмережі X.

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"Гучна ніч у Києві, тату! У мене виникає дивне відчуття, що росіяни не хочуть миру", — донька Кіта Келлога.

Коментарі Меган Моббс. Фото: скриншот

Моббс наголосила, що кремлівська пропаганда намагається представити дії Москви як відповідь на дії України, однак насправді ударів ЗСУ передували безжальні атаки росіян по мирному населенню.

"Росія хоче, щоб ви повірили, що вона завдає удари у відповідь, але точні удари України були відповіддю на безжальні російські атаки на цивільне населення і відбулися лише після того, як Путін відмовився від перемир'я. Він хоче лише продовження війни і захоплення всієї України", — написала Меган Моббс.

Меган Моббс є керівницею благодійного фонду RT Weatherman Foundation, який активно підтримує Україну з початку повномасштабного вторгнення.

Фонд організував логістичний центр на румунсько-українському кордоні, з якого координується доставка медичної допомоги до лікарень в Україні.

Нагадаємо, Дональд Трамп нещодавно зробив заяву про війну в Україні, а також висловився щодо того, яку із сторін "конфлікту" він підтримує.

Раніше спецпредставник Дональда Трампа Кіт Келлог неоднозначно прокоментував операцію СБУ "Павутина" щодо ударів по російських аеродромах.