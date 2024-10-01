Трамп заявил, что ему нравится Зеленский

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: (president.gov.ua)

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что ему нравится президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, у них были хорошие отношения.

Об этом он сказал в интервью The Washington Post.

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Журналист издание отметил, что многие из антиукраинских правых считают, что Трамп разделяет их враждебность к Зеленскому. Однако бывший президент США сказал, что ему нравится украинский лидер.

"У меня были хорошие отношения с Зеленским... Он мне нравится. Потому что во время мистификации импичмента... он мог бы сказать, что не знал, что (разговор) был записан... Но вместо того, чтобы выпячиваться и сказать: "Да, я чувствовал угрозу", он сказал: "Он (Трамп — Ред.) не сделал абсолютно ничего плохого", — заявил Дональд Трамп.

Напомним, что похожее заявление бывший президент США сделал и перед встречей с Зеленским на прошлой неделе в Нью-Йорке. Тогда Трамп тоже заявил, что у них "прекрасные отношения".

Также мы писали, что в ходе встречи Зеленский пригласил Трампа приехать в Украину.

Более того, по словам главы украинского государства, Трамп в случае победы будет на стороне нашей страны.