Трамп заявив, що йому подобається Зеленський

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: (president.gov.ua)

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що йому подобається президент України Володимир Зеленський. За його словами, у них були добрі стосунки.

Про це він сказав в інтерв'ю The Washington Post.

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Журналіст видання зазначив, що багато антиукраїнських правих вважають, що Трамп поділяє їхню ворожість до Зеленського. Однак, колишній президент США сказав, що йому подобається український лідер.

"У мене були добрі стосунки із Зеленським... Він мені подобається. Тому що під час містифікації імпічменту... він міг би сказати, що не знав, що (розмова) була записана... Але замість того, щоб випинатися і сказати: "Так, я відчував загрозу", він сказав: "Він (Трамп - Ред.) не зробив абсолютно нічого поганого", — заявив Дональд Трамп.

Нагадаємо, що схожу заяву колишній президент США зробив і перед зустріччю із Зеленським минулого тижня у Нью-Йорку. Тоді Трамп також заявив, що у них "прекрасні стосунки".

Також ми писали, що під час зустрічі Зеленський запросив Трампа приїхати до України.

Більше того, за словами глави української держави, Трамп у разі перемоги буде на боці нашої країни.