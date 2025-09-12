Лидер США пообещал вскоре обнародовать информацию о мотивах убийцы блогера Чарли Кирка

Дональд Трамп высказался о мотивах убийцы блогера Чарли Кирка
Президент США Дональд Трамп 12 сентября сообщил журналистам, что располагает информацией о подозреваемом в убийстве блогера-республиканца Чарли Кирка. Также Трамп заявил, что "очень волнуется за США".
Об этом информирует канал Donald Trump українською.
Что заявил Трамп о подозреваемом
Лидер США на соответствующий вопрос журналистов на лужайке Белого дома сказал, что "имеет некоторую информацию и обязательно вскоре ею поделится".
"У меня есть определенные данные. Но расскажу об этом позже", — заявил Трамп о мотиве убийцы Чарли Кирка.
Также президент Трамп сказал, что не волнуется за себя после покушения на Кирка, но волнуется за Америку.
Он заявил, что "радикальные левые сумасшедшие" представляют угрозу, и пообещал, что эта проблема будет решена.
Напомним, подозреваемый в убийстве республиканца Чарли Кирка все еще не найден. ФБР обнародовало его фото и обещает награду.
