Главная Новости дня Дональд Трамп высказался о мотивах убийцы блогера Чарли Кирка

Дональд Трамп высказался о мотивах убийцы блогера Чарли Кирка

Ua ru
Дата публикации 12 сентября 2025 01:19
Лидер США пообещал вскоре обнародовать информацию о мотивах убийцы блогера Чарли Кирка
Убитый в США сторонник Трампа блогер Чарли Кирк. Фото: Sky News

Президент США Дональд Трамп 12 сентября сообщил журналистам, что располагает информацией о подозреваемом в убийстве блогера-республиканца Чарли Кирка. Также Трамп заявил, что "очень волнуется за США".

Об этом информирует канал Donald Trump українською.

Что заявил Трамп о подозреваемом

Лидер США на соответствующий вопрос журналистов на лужайке Белого дома сказал, что "имеет некоторую информацию и обязательно вскоре ею поделится".

"У меня есть определенные данные. Но расскажу об этом позже", — заявил Трамп о мотиве убийцы Чарли Кирка.

Также президент Трамп сказал, что не волнуется за себя после покушения на Кирка, но волнуется за Америку.

Он заявил, что "радикальные левые сумасшедшие" представляют угрозу, и пообещал, что эта проблема будет решена.

Напомним, подозреваемый в убийстве республиканца Чарли Кирка все еще не найден. ФБР обнародовало его фото и обещает награду.

Также мы сообщали, какими скандальными высказываниями об Украине отличился Чарли Кирк.

США убийство Дональд Трамп покушение Республиканская партия
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
