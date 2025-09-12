Відео
Головна Новини дня Дональд Трамп висловився про мотиви вбивці блогера Чарлі Кірка

Дональд Трамп висловився про мотиви вбивці блогера Чарлі Кірка

Ua ru
Дата публікації: 12 вересня 2025 01:19
Лідер США пообіцяв невдовзі оприлюднити інформацію про мотиви вбивці блогера Чарлі Кірка
Вбитий у США прибічник Трампа блогер Чарлі Кірк. Фото: Sky News

Президент США Дональд Трамп 12 вересня повідомив журналістів, що має інформацію щодо підозрюваного у вбивстві блогера-республіканця Чарлі Кірка. Також Трамп заявив, що "дуже хвилюється за США".

Про це інформує канал Donald Trump українською

Що заявив Трамп про підозрюваного

Лідер США на відповідне питання журналістів на галявинці Білого дому сказав, що "має деяку інформацію й обов'язково незабаром нею поділиться". 

"У мене є певні дані. Але розповім про це пізніше", — заявив Трамп про мотив убивці Чарлі Кірка.

Також президент Трамп сказав, що не хвилюється за себе після замаху на Кірка, але хвилюється за Америку. 

Він заявив, що "радикальні ліві божевільні" становлять загрозу, і пообіцяв, що цю проблему буде вирішено.

Нагадаємо, підозрюваного у вбивстві республіканця Чарлі Кірка все ще не знайдено. ФБР оприлюднило його фото й обіцяє нагороду.

Також ми повідомляли, якими скандальними висловами про Україну відзначився Чарлі Кірк.

Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
