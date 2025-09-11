Відео
Головна Новини дня Закликав віддати Крим РФ — скандальні заяви Чарлза Кірка

Закликав віддати Крим РФ — скандальні заяви Чарлза Кірка

Ua ru
Дата публікації: 11 вересня 2025 00:23
Чарлі Кірк, на якого було скоєно замах у Юті, відзначився скандальними заявами щодо України
Дональд Трамп та Чарлі Кірк. Фото: Білий дім

Відомий у США політичний блогер Чарлі Кірк, в якого сьогодні стріляли у штаті Юта під час виступу, відмітився скандальними заявами щодо України. Він закликав "повернути Крим до РФ", а президента Зеленського звинувачував у диктатурі.

Подробиці про те, хто такий цей протрампівський блогер і які пропагандистські наративи Кремля він повторював своїх читачів інформують Новини.LIVE.

Читайте також:

Стисло про Чарлі Кірка

Закликав віддати Крим РФ — скандальні заяви Чарлза Кірка - фото 1
Чарлі Кірк у Юті за декілька хвилин до пострілу. Фото: Desert News

 

Кірку 31 рік і він є батьком двох дітей. Чарлі активний прихильник Дональда Трампа й організатор некомерційної організації Turning Point USA, що акумулює навколо себе консервативно налаштовану молодь в американських кампусах.

Що Кірк заявляв про Україну

  • На самому початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну Чарлі Кірк називав це просто "прикордонним конфліктом".
  • Також він заявляв, що "Крим треба повернути Росії як жест доброї волі". 
  • Звинувачував Володимира Зеленського у відсутності виборів в Україні. (Прім.ред. опоненти щоразу йому нагадували про Конституцію України та воєнний стан, а також наводили приклади, що у Великій Британії під час Другої Світової також не було виборів. Те саме стосується і СРСР: вибори до рад в СРСР почалися відновлюватися лише після війни, з 1946 року).
  • Чарлі Кірк неодноразово писав, що Зеленський "тримає Європу у заручниках вимагаючи гроші в обмін на адекватне поводження біженців, щоб вони не почали тероризувати Європу". 
  • Також він хвалив БРІКС та, звичайно, постійно критикував виділення грошей на допомогу Україні.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підтвердив смерть Чарльза Кірка. Він висловив співчуття родині політичного блогера.

Також повідомлялось, що поліція помилково затримала людину, яка не має відношення до замаху на Чарлза Кірка. 

США Дональд Трамп блогери замах політики
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
