Дональд Трамп и Чарли Кирк. Фото: Белый дом

Известный в США политический блогер Чарли Кирк, в которого сегодня стреляли в штате Юта во время выступления, отметился скандальными заявлениями относительно Украины. Он призвал "вернуть Крым в РФ", а президента Зеленского обвинял в диктатуре.

Подробности о том, кто такой этот протрамповский блогер и какие пропагандистские нарративы Кремля он повторял своим читателям информируют Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Кратко о Чарли Кирке

Чарли Кирк в Юте за несколько минут до выстрела. Фото: Desert News

Кирку 31 год и он является отцом двоих детей. Чарли активный сторонник Дональда Трампа и организатор некоммерческой организации Turning Point USA, которая аккумулирует вокруг себя консервативно настроенную молодежь в американских кампусах.

Что Кирк заявлял об Украине

В самом начале широкомасштабного вторжения РФ в Украину Чарли Кирк называл это просто "пограничным конфликтом".

Также он заявлял, что "Крым надо вернуть России как жест доброй воли".

Обвинял Владимира Зеленского в отсутствии выборов в Украине (Прим.ред. оппоненты каждый раз ему напоминали о Конституции Украины и военном положении, а также приводили примеры, что в Великобритании во время Второй Мировой также не было выборов. То же самое касается и СССР: выборы в советы в СССР начали восстанавливаться только после войны, с 1946 года).

Чарли Кирк неоднократно писал, что Зеленский "держит Европу в заложниках, требуя деньги в обмен на адекватное обращение с беженцами, чтобы они не начали терроризировать Европу".

Также он хвалил БРИКС и, конечно, постоянно критиковал выделение денег на помощь Украине.

Напомним, президент США Дональд Трамп подтвердил смерть Чарльза Кирка. Он выразил соболезнования семье политического блогера.

Также сообщалось, что полиция ошибочно задержала человека, который не имеет отношения к покушению на Чарльза Кирка.