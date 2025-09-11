Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Призвал отдать Крым РФ — скандальные заявления Чарлза Кирка

Призвал отдать Крым РФ — скандальные заявления Чарлза Кирка

Ua ru
Дата публикации 11 сентября 2025 00:23
Чарли Кирк, на которого было совершено покушение в Юте, отличился скандальными заявлениями относительно Украины
Дональд Трамп и Чарли Кирк. Фото: Белый дом

Известный в США политический блогер Чарли Кирк, в которого сегодня стреляли в штате Юта во время выступления, отметился скандальными заявлениями относительно Украины. Он призвал "вернуть Крым в РФ", а президента Зеленского обвинял в диктатуре.

Подробности о том, кто такой этот протрамповский блогер и какие пропагандистские нарративы Кремля он повторял своим читателям информируют Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Кратко о Чарли Кирке

Призвал отдать Крым РФ — скандальные заявления Чарлза Кирка - фото 1
Чарли Кирк в Юте за несколько минут до выстрела. Фото: Desert News

 

Кирку 31 год и он является отцом двоих детей. Чарли активный сторонник Дональда Трампа и организатор некоммерческой организации Turning Point USA, которая аккумулирует вокруг себя консервативно настроенную молодежь в американских кампусах.

Что Кирк заявлял об Украине

  • В самом начале широкомасштабного вторжения РФ в Украину Чарли Кирк называл это просто "пограничным конфликтом".
  • Также он заявлял, что "Крым надо вернуть России как жест доброй воли".
  • Обвинял Владимира Зеленского в отсутствии выборов в Украине (Прим.ред. оппоненты каждый раз ему напоминали о Конституции Украины и военном положении, а также приводили примеры, что в Великобритании во время Второй Мировой также не было выборов. То же самое касается и СССР: выборы в советы в СССР начали восстанавливаться только после войны, с 1946 года).
  • Чарли Кирк неоднократно писал, что Зеленский "держит Европу в заложниках, требуя деньги в обмен на адекватное обращение с беженцами, чтобы они не начали терроризировать Европу".
  • Также он хвалил БРИКС и, конечно, постоянно критиковал выделение денег на помощь Украине.

Напомним, президент США Дональд Трамп подтвердил смерть Чарльза Кирка. Он выразил соболезнования семье политического блогера.

Также сообщалось, что полиция ошибочно задержала человека, который не имеет отношения к покушению на Чарльза Кирка.

США Дональд Трамп блогеры покушение политики
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации