Дональд и Мелания Трамп провели празднование Хэллоуина в Белом доме

Дональд и Мелания Трамп вручают сладости. Фото: REUTERS/Kylie Cooper

В Вашингтоне состоялось традиционное празднование Хэллоуина в Белом доме. Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания, несмотря на прекращение работы правительства, провели яркую вечеринку для детей, военных и сотрудников администрации.

Об этом сообщает телеканал Fox, который транслировал праздник.

Реклама

Читайте также:

Дональд Трамп раздал с женой детям конфеты

Атмосфера была праздничной — территорию украсили гирляндами тыкв, паутиной и тематическими декорациями, а участники действа соревновались в креативности костюмов.

Гости пришли в самых разнообразных образах — от супергероев и сказочных персонажей до двойников самого президента. Среди костюмов можно было увидеть Человека-паука, Капитана Америку, балерин, принцесс, работников McDonald's и даже детей в традиционном образе Трампа — с красным галстуком и кепкой "Make America Great Again".

Дональд Трамп дает "пять" мальчику, который оделся в его же костюм. Фото: REUTERS/Kylie Cooper

Президент и первая леди вышли на Южную лужайку под оркестровую версию легендарного хита Майкла Джексона "Thriller".

Примечательно, что Дональд Трамп не стал одеваться в каких-то персонажей и просто остался собой. Глава государства был в классическом синем костюме с красным галстуком и кепкой с надписью USA, а Мелания — в длинном коричневом пальто поверх ярко-оранжевого платья.

Украшения на Белом доме. Фото: REUTERS/Kylie Cooper

Супруги Трампы традиционно угощали гостей — детям и их родителям вручали полноразмерные шоколадные батончики Hershey's и конфеты Twizzlers. Хотя некоторые малыши стеснялись приблизиться к президенту, Трамп пытался поддержать разговор даже с самыми маленькими посетителями.

Напомним, тем временем Дональд Трамп и успел оценить встречу с китайским лидером Си Цзиньпинем в Южной Корее. Также лидер США приказал начать ядерные испытания и проверки оружия.