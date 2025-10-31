Видео
Новости дня

Армия
Дональд и Мелания Трамп провели хэллоуинскую вечеринку — фото

Дональд и Мелания Трамп провели хэллоуинскую вечеринку — фото

Дата публикации 31 октября 2025 12:18
обновлено: 13:14
Дональд и Мелания Трамп провели празднование Хэллоуина в Белом доме
Дональд и Мелания Трамп вручают сладости. Фото: REUTERS/Kylie Cooper

В Вашингтоне состоялось традиционное празднование Хэллоуина в Белом доме. Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания, несмотря на прекращение работы правительства, провели яркую вечеринку для детей, военных и сотрудников администрации.

Об этом сообщает телеканал Fox, который транслировал праздник.

Дональд Трамп раздал с женой детям конфеты

Атмосфера была праздничной — территорию украсили гирляндами тыкв, паутиной и тематическими декорациями, а участники действа соревновались в креативности костюмов.

Гости пришли в самых разнообразных образах — от супергероев и сказочных персонажей до двойников самого президента. Среди костюмов можно было увидеть Человека-паука, Капитана Америку, балерин, принцесс, работников McDonald's и даже детей в традиционном образе Трампа — с красным галстуком и кепкой "Make America Great Again".

Трамп Хеловін
Дональд Трамп дает "пять" мальчику, который оделся в его же костюм. Фото: REUTERS/Kylie Cooper

Президент и первая леди вышли на Южную лужайку под оркестровую версию легендарного хита Майкла Джексона "Thriller".

Примечательно, что Дональд Трамп не стал одеваться в каких-то персонажей и просто остался собой. Глава государства был в классическом синем костюме с красным галстуком и кепкой с надписью USA, а Мелания — в длинном коричневом пальто поверх ярко-оранжевого платья.

Дональд Трамп Геловін
Украшения на Белом доме. Фото: REUTERS/Kylie Cooper

Супруги Трампы традиционно угощали гостей — детям и их родителям вручали полноразмерные шоколадные батончики Hershey's и конфеты Twizzlers. Хотя некоторые малыши стеснялись приблизиться к президенту, Трамп пытался поддержать разговор даже с самыми маленькими посетителями.

Напомним, тем временем Дональд Трамп и успел оценить встречу с китайским лидером Си Цзиньпинем в Южной Корее. Также лидер США приказал начать ядерные испытания и проверки оружия.

США дети Дональд Трамп Белый дом праздник Хэллоуин
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
