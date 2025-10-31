Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Дональд і Меланія Трамп провели геловінську вечірку — фото

Дональд і Меланія Трамп провели геловінську вечірку — фото

Ua ru
Дата публікації: 31 жовтня 2025 12:18
Оновлено: 12:48
Дональд і Меланія Трамп провели святкування Геловіну в Білому домі
Дональд і Меланія Трамп вручають солодощі. Фото: REUTERS/Kylie Cooper

У Вашингтоні відбулося традиційне святкування Геловіну в Білому домі. Президент США Дональд Трамп і перша леді Меланія, попри припинення роботи уряду, провели яскраву вечірку для дітей, військових та співробітників адміністрації.

Про це повідомляє телеканал Fox, який транслював свято. 

Реклама
Читайте також:

Дональд Трамп роздав із дружиною дітям цукерки

Атмосфера була святковою — територію прикрасили гірляндами гарбузів, павутиною та тематичними декораціями, а учасники дійства змагалися у креативності костюмів.

Гості прийшли у найрізноманітніших образах — від супергероїв і казкових персонажів до двійників самого президента. Серед костюмів можна було побачити Людину-павука, Капітана Америку, балерин, принцес, працівників McDonald’s і навіть дітей у традиційному образі Трампа — з червоною краваткою та кепкою "Make America Great Again".

Трамп Хеловін
Дональд Трамп дає "п'ять" хлопчику, який одягся у його ж костюм. Фото: REUTERS/Kylie Cooper

Президент і перша леді вийшли на Південну галявину під оркестрову версію легендарного хіта Майкла Джексона "Thriller".

Примітно, що Дональд Трамп не став одягатися у якихось персонажів і просто залишився собою. Глава держави був у класичному синьому костюмі з червоною краваткою та кепкою з написом USA, а Меланія — у довгому коричневому пальті поверх яскраво-помаранчевої сукні.

Дональд Трамп Геловін
Прикраси на Білому домі. Фото: REUTERS/Kylie Cooper

Подружжя Трампів традиційно пригощало гостей — дітям та їхнім батькам вручали повнорозмірні шоколадні батончики Hershey’s і цукерки Twizzlers. Хоча деякі малюки соромилися наблизитися до президента, Трамп намагався підтримати розмову навіть з найменшими відвідувачами.

Нагадаємо, тим часом Дональд Трамп й встиг оцінити зустріч із китайським лідером Сі Цзіньпінем у Південній Кореї. Також лідер США наказав розпочати ядерні випробування та перевірки зброї

США діти Дональд Трамп Білий дім свято Геловін
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації