Дональд і Меланія Трамп провели святкування Геловіну в Білому домі

Дональд і Меланія Трамп вручають солодощі. Фото: REUTERS/Kylie Cooper

У Вашингтоні відбулося традиційне святкування Геловіну в Білому домі. Президент США Дональд Трамп і перша леді Меланія, попри припинення роботи уряду, провели яскраву вечірку для дітей, військових та співробітників адміністрації.

Про це повідомляє телеканал Fox, який транслював свято.

Дональд Трамп роздав із дружиною дітям цукерки

Атмосфера була святковою — територію прикрасили гірляндами гарбузів, павутиною та тематичними декораціями, а учасники дійства змагалися у креативності костюмів.

Гості прийшли у найрізноманітніших образах — від супергероїв і казкових персонажів до двійників самого президента. Серед костюмів можна було побачити Людину-павука, Капітана Америку, балерин, принцес, працівників McDonald’s і навіть дітей у традиційному образі Трампа — з червоною краваткою та кепкою "Make America Great Again".

Дональд Трамп дає "п'ять" хлопчику, який одягся у його ж костюм. Фото: REUTERS/Kylie Cooper

Президент і перша леді вийшли на Південну галявину під оркестрову версію легендарного хіта Майкла Джексона "Thriller".

Примітно, що Дональд Трамп не став одягатися у якихось персонажів і просто залишився собою. Глава держави був у класичному синьому костюмі з червоною краваткою та кепкою з написом USA, а Меланія — у довгому коричневому пальті поверх яскраво-помаранчевої сукні.

Прикраси на Білому домі. Фото: REUTERS/Kylie Cooper

Подружжя Трампів традиційно пригощало гостей — дітям та їхнім батькам вручали повнорозмірні шоколадні батончики Hershey’s і цукерки Twizzlers. Хоча деякі малюки соромилися наблизитися до президента, Трамп намагався підтримати розмову навіть з найменшими відвідувачами.

