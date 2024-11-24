Мимо Земли 26 ноября пролетит огромный астероид

Астероид. Иллюстративное фото: depositphotos

Исследователи NASA заявили, что к Земле приближается огромный астероид 2006 года WB. Его длина составляет 97,8 метра.

Об этом сообщила пресс-служба NASA.

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Приближение астероида к Земле

По данным NASA, почти стометровый астероид приблизится к Земле уже 26 ноября. Расстояние от него составит 891 242 километра.

Ученые отметили, что когда астероид приближается к Земле на расстояние ближе 7,5 миллиона километров, а его размер превышает 150 метров, то его считают "потенциально опасным объектом".

Скриншот сообщения NASA

Напомним, 18 ноября вблизи Земли пролетел опасный астероид 2023 года WK3. Его длина составляла 259 метров.

А CBS News писало, что в этом году на Земле можно будет увидеть две Луны.