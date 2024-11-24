Повз Землю 26 листопада пролетить величезний астероїд

Астероїд. Ілюстративне фото: depositphotos

Дослідники NASA заявили, що до Землі наближається величезний астероїд 2006 WB. Його довжина становить 97,8 метра.

Про це повідомила пресслужба NASA.

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Наближення астероїда до Землі

За даними NASA, майже стометровий астероїд наблизиться до Землі вже 26 листопада. Відстань від нього становитиме 891 242 кілометри.

Науковці зазначили, що коли астероїд наближається до Землі на відстань ближче ніж 7,5 мільйонів кілометрів, а його розмір перевищує 150 метрів, то його вважають "потенційно небезпечним об’єктом".

Скриншот повідомлення NASA

Нагадаємо, 18 листопада поблизу Землі пролетів небезпечний астероїд 2023 WK3. Його довжина становила 259 метрів.

А CBS News писало, що цього року на Землі можна буде побачити два Місяці.