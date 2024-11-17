Небезпечний астероїд пролетить поблизу Землі 18 листопада

Астероїд наближається до Землі. Фото: Great Lakes Ledger

Поблизу Землі пролетить астероїд 2023 WK3. Станеться це у понеділок, 18 листопада. Саме цей астероїд вважають потенційно небезпечним.

Про це повідомляє Лабораторія реактивного руху NASA у неділю, 17 листопада.

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Поблизу Землі пролетить астероїд

За даними NASA, довжина небесного об'єкта — 259 метрів. Він рухається зі швидкістю 52 128 км/год.

"Відстань від нього до планети буде становити 6,16 млн км", — йдеться у повідомленні.

Цей астероїд NASA може нести небезпеку. Якщо він наблизиться до Землі на відстань ближче ніж 7,5 млн км, його будуть вважати потенційно небезпечним об’єктом.

Нагадаємо, цього року в небі над україною з'явиться "два Місяці". Це станеться у момент, коли невеликий астероїд почне обертатися довкола нашої планети. Відбутись це має до 25 листопада.

Вчені заявили, що існує багато невідомих астероїдів, які можуть нести серйозну небезпеку для Землі. Стало відомо, скільки таких астероїдів можуть буквально знищити планету.