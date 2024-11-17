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Вблизи Земли пролетит опасный астероид — что известно

17 ноября 2024 17:08
Ольга Антоновская - редактор
Опасный астероид пролетит вблизи Земли 18 ноября
Астероид приближается к Земле. Фото: Great Lakes Ledger
Ольга Антоновская - редактор

Вблизи Земли пролетит астероид 2023 WK3. Произойдет это в понедельник, 18 ноября. Именно этот астероид считается потенциально опасным.

Об этом сообщает Лаборатория реактивного движения NASA в воскресенье, 17 ноября.

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По данным NASA, длина небесного объекта — 259 метров. Он двигается со скоростью 52 128 км/ч.

"Расстояние от него до планеты будет составлять 6,16 млн км", — говорится в сообщении.

Этот астероид NASA может представлять опасность. Если он приблизится к Земле на расстояние ближе 7,5 млн км, его будут считать потенциально опасным объектом.

Напомним, в этом году в небе над Украиной появятся "две Луны". Это произойдет в момент, когда небольшой астероид станет вращаться вокруг нашей планеты. Произойти это должно до 25 ноября.

Ученые заявили, что существует много неизвестных астероидов, которые могут представлять серьезную опасность для Земли. Стало известно, сколько таких астероидов буквально могут уничтожить планету.

космос астероиды астрономия Земля планеты астрономические явления

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