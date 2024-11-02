Астероїд пролетить повз Землю 3 листопада — фото NASA

Астероїд у космосі. Фото ілюстративне: Freepik

Поблизу Землі у неділю, 3 листопада, пролетить астероїд 2020 VX1. Потенційно він є небезпечним для нашої планети і становить загрозу для всього живого на ній.

Про це повідомляє Лабораторія реактивного руху NASA (JPL).

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За даними NASA, довжина небесного об'єкта становить 88 метрів, а швидкість його руху 28 260 км/год. Відстань від нього до планети становитиме 7,4 млн км.

Якщо астероїд наближається до Землі на відстань ближче ніж 7,5 млн км, а його розмір перевищує 150 м, у NASA вважають його "потенційно небезпечним об’єктом".

Раніше ми писали, що у 2024 році Земля отримає приблизно на два місяці "другий Місяць". Це станеться у момент, коли невеликий астероїд почне обертатися довкола нашої планети.

Нагадаємо, що 28 серпня 2024 року українці могли спостерігати в небі над Землею унікальне астрономічне явище — парад шести планет разом із Місяцем.