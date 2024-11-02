Астероид пролетит мимо Земли 3 ноября — фото NASA

Астероид в космосе. Фото иллюстративное: Freepik

Вблизи Земли в воскресенье, 3 ноября, пролетит астероид 2020 года VX1. Потенциально он опасен для нашей планеты и представляет угрозу всему живому на ней.

Об этом сообщает Лаборатория реактивного движения NASA (JPL).

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По данным NASA, длина небесного объекта составляет 88 метров, а скорость движения 28 260 км/ч. Расстояние от него до планеты составит 7,4 млн км.

Если астероид приближается к Земле на расстояние ближе 7,5 млн км, а его размер превышает 150 м, в NASA считают его "потенциально опасным объектом".

Ранее мы писали, что в 2024 году Земля получит примерно на два месяца "вторую Луну". Это произойдет в момент, когда небольшой астероид станет вращаться вокруг нашей планеты.

Напомним, что 28 августа 2024 украинцы могли наблюдать в небе над Землей уникальное астрономическое явление — парад шести планет вместе с Луной.