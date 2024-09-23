Два Місяці над Землею будуть з 29 вересня по 25 листопада 2024 року

Два Місяця над Землею. Фото: Legion-media

У 2024 році Земля отримає приблизно на два місяці "другий Місяць". Це станеться у момент, коли невеликий астероїд почне обертатися довкола нашої планети.

Про це повідомляє CBS News.

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Як пише видання, астероїд був виявлений у серпні і має стати міні-місяцем, обертаючись навколо Землі у формі підкови з 29 вересня по 25 листопада.

Дослідники з "Системи останнього сповіщення про земне зіткнення астероїдів", що фінансується NASA, помітили астероїд за допомогою приладу в Сазерленді (Південна Африка) і назвали його 2024 PT5.

Вчені з Мадридського університету Комплутенсе відстежували орбіту астероїда протягом 21 дня та визначили його майбутній шлях. Згідно з їх дослідженням, опублікованим у Research Notes of the AAs, 2024 PT5 відноситься до пояса астероїдів Арджуна, що обертається навколо Сонця.

Але гравітаційне тяжіння Землі притягне 2024 PT5 до себе, і на кшталт Місяця, астеріод обертатиметься навколо нашої планети — проте лише 56,6 дня.

"Хоча інші неземні об'єкти, або NOE, вже виходили на орбіту Землі, деякі з них не здійснюють повного обороту навколо планети. Однак деякі все ж таки роблять їх і стають так званими міні-місяцями", — пише CBS.

Так, астероїд під назвою 2020 CD3 був пов'язаний із Землею протягом декількох років, перш ніж залишити орбіту планети в 2020 році. Інший астероїд під назвою 2022 NX1 став міні-місяцем Землі в 1981 і 2022 роках, і знову повернеться в 2051 році.

У свою чергу, нинішній 2024 PT5, який більше за деякі інші міні-місяці, також повернеться на орбіту Землі — але аж у 2055 році.

Зазначається, що гравітація Землі притягне даний астероїд на свою орбіту, і він матиме негативну геоцентричну енергію (тобто він не зможе уникнути гравітаційного тяжіння Землі). Він буде обертатися навколо планети у формі підкови, а потім повернеться до геліоцентричної енергії (знов обертатиметься навколо Сонця, як і інші планети та NEO у нашій галактиці).

Навіть після сходу з орбіти астеріод 2024 PT5 перебуватиме поряд із Землею протягом кількох місяців, здійснивши своє найближче зближення 9 січня 2025 року. Незабаром після цього він покине околиці Землі, доки траєкторія не поверне його знову на нашу орбіту приблизно через 30 років.

Ведучий автор дослідження Карлос де ла Фуенте Маркос розповів Space.com, що міні-місяць буде надто малим, щоб побачити його в аматорські телескопи чи біноклі, але професійні астрономи з більш потужними інструментами зможуть його помітити.

Нагадаємо, що 28 серпня 2024 року українці могли спостерігати в небі над Землею унікальне астрономічне явище — парад шести планет разом із Місяцем.