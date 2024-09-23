Две Луны над Землей будут с 29 сентября по 25 ноября 2024 года

Две Луны над Землей. Фото: Legion-media

В 2024 году Земля получит примерно на два месяца "вторую Луну". Это произойдет в момент, когда небольшой астероид начнет вращаться вокруг нашей планеты.

Об этом сообщает CBS News.

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Как пишет издание, астероид был обнаружен в августе и должен стать мини-луной, вращаясь вокруг Земли в форме подковы с 29 сентября по 25 ноября.

Исследователи из "Системы последнего оповещения о земном столкновении астероидов", финансируемой NASA, заметили астероид с помощью прибора в Сазерленде (Южная Африка) и назвали его 2024 PT5.

Ученые из Мадридского университета Комплутенсе отслеживали орбиту астероида в течение 21 дня и определили его будущий путь. Согласно их исследованию, опубликованному в Research Notes of the AAs, 2024 PT5 относится к поясу астероидов Арджуна, который вращается вокруг Солнца.

Но гравитационное притяжение Земли притянет 2024 PT5 к себе, и на подобии Луны, астериод будет вращаться вокруг нашей планеты - но только 56,6 дня.

"Хотя другие неземные объекты, или NOE, уже выходили на орбиту Земли, некоторые из них не совершают полного оборота вокруг планеты. Однако некоторые, все же совершают их и становятся так называемыми мини-лунами", — пишет CBS.

Так, астероид под названием 2020 CD3 был связан с Землей в течение нескольких лет, прежде чем покинуть орбиту планеты в 2020 году. Другой астероид под названием 2022 NX1 стал мини-луной Земли в 1981 и 2022 годах, и снова вернется в 2051 году.

В свою очередь, нынешний 2024 PT5, который больше некоторых других мини-лун, также вернется на орбиту Земли - но аж в 2055 году.

Отмечается, что гравитация Земли притянет данный астероид на свою орбиту, и он будет обладать отрицательной геоцентрической энергией (то есть он не сможет избежать гравитационного притяжения Земли). Он будет вращаться вокруг планеты в форме подковы, а затем вернется к гелиоцентрической энергии (снова будет вращаться вокруг Солнца, как и другие планеты и NEO в нашей галактике).

Даже после схода с орбиты астериод 2024 PT5 будет находиться рядом с Землей в течение нескольких месяцев, совершив свое ближайшее сближение 9 января 2025 года. Вскоре после этого он покинет окрестности Земли, пока траектория не вернет его снова на нашу орбиту примерно через 30 лет.

Ведущий автор исследования Карлос де ла Фуэнте Маркос рассказал Space.com, что мини-луна будет слишком мала, чтобы увидеть ее в любительские телескопы или бинокли, но профессиональные астрономы с более мощными инструментами смогут ее заметить.

Напомним, что 28 августа 2024 года украинцы могли наблюдать в небе над Землей уникальное астрономическое явление — парад шести планет вместе с Луной.