В СБУ заявили, что свободный доступ к делу Парубия может навредить следствию

Андрей Парубий в Верховной Раде. Фото: УНИАН

Следствие по делу убийства бывшего спикера Верховной Рады Украины Андрея Парубия приняло решение ограничить публичный доступ к судебным решениям. Ограничение публичного доступа к судебным решениям осуществляется с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства Украины.

Об этом в комментарии УП заявил источник в СБУ.

Реклама

Читайте также:

Почему к делу ограничили доступ

По словам источника в пресс-службе СБУ, это решение было принято с учетом того, что разглашение отдельных сведений расследования может негативно повлиять на ход следственных действий и процессуальных процедур, направленных на полное установление обстоятельств совершенного преступления.

Кроме того, обнародование определенной информации может представлять угрозу личной безопасности участников уголовного производства.

Ранее мы сообщали, кто заменит на депутатском месте Андрея Парубия. Аппарат Верховной Рады засвидетельствовал досрочное прекращение полномочий.

Напомним, Андрея Парубия убили во Львове 30 августа. Незадолго полиция задержала 52-летнего мужчину, который подозревается в совершении преступления.