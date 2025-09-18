Андрея Парубия заменит Татьяна Черновол в Верховной Раде — что известно

Андрей Парубий. Фото: ВРУ

Украинскую журналистку и общественную деятельницу Татьяну Черновол признали избранным народным депутатом Украины. Аппарат Верховной Рады засвидетельствовал досрочное прекращение полномочий народного депутата Андрея Парубия.

Об этом сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Реклама

Читайте также:

Татьяна Черновол заменит Андрея Парубия в Верховной Раде

В ЦИК сообщили, что в ведомство поступил документ из Аппарата Верховной Рады, который удостоверяет досрочное прекращение полномочий народного депутата Украины Андрея Парубия. Его убили во Львове 30 августа.

Отмечается, что Парубий был избран на внеочередных выборах народных депутатов 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе от Политической партии "Европейская Солидарность".

"ЦИК рассмотрела указанный документ и признала Татьяну Черновол, следующую по очередности кандидатку, включенную в избирательный список Политической партии "Европейская Солидарность" под № 27, избранной народным депутатом Украины на указанных выборах", — говорится в сообщении.

Отметим, Татьяна Черновол — журналистка и общественный деятель. Она была членом фракции политической партии "Народный фронт", а также комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны в Верховной Раде VIII созыва.

Напомним, Андрея Парубия убили во Львове 30 августа. Незадолго полиция задержала 52-летнего мужчину, который подозревается в совершении преступления.

Уже 2 сентября во время судебного заседания подозреваемый публично признал свою вину. Он признался, что это его личная месть украинской власти. Ему избрали меру пресечения в виде 60 дней под стражей.