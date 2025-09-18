Андрія Парубія замінить Тетяна Чорновол у Верховній Раді — що відомо

Андрій Парубій. Фото: ВРУ

Українську журналістку та громадську діячку Тетяну Чорновол визнали обраною народною депутаткою України. Апарат Верховної Ради засвідчив дострокове припинення повноважень народного депутата Андрія Парубія.

Про це повідомляється на сайті Центральної виборчої комісії (ЦВК).

У ЦВК повідомили, що до відомства надійшов документ з Апарату Верховної Ради, який засвідчує дострокове припинення повноважень народного депутата України Андрія Парубія. Його вбили у Львові 30 серпня.

Зазначаться, що Парубій був обраний на позачергових виборах народних депутатів 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від Політичної партії "Європейська Солідарність".

"ЦВК розглянула вказаний документ та визнала Тетяну Чорновол, наступну за черговістю кандидатку, включену до виборчого списку Політичної партії "Європейська Солідарність" під № 27, обраною народною депутаткою України на вказаних виборах", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, Тетяна Чорновол — журналістка та громадська діячка. Вона була членкинею фракції політичної партії "Народний фронт", а також комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки й оборони у Верховній Раді VIII скликання.

Нагадаємо, Андрія Парубія вбили у Львові 30 серпня. Незадовго поліція затримала 52-річного чоловіка, який підозрюється у скоєнні злочину.

Вже 2 вересня під час судового засідання підозрюваний привселюдно визнав свою провину. Він зізнався, що це його особиста помста українській владі. Йому обрали запобіжний захід у вигляді 60 днів під вартою.