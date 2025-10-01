Відео
Україна
Головна Новини дня До справи Парубія обмежили публічний доступ — в чому причина

Ua ru
Дата публікації: 1 жовтня 2025 01:09
У СБУ заявили, що вільний доступ до справи Парубія може нашкодити слідству
Андрій Парубій у Верховній Раді. Фото: УНІАН

Слідство у справі вбивства колишнього спікера Верховної Ради України Андрія Парубія прийняло рішення обмежити публічний доступ до судових рішень. Обмеження публічного доступу до судових рішень здійснюється з дотриманням вимог кримінально-процесуального законодавства України.

Про це в коментарі УП заявило джерело в СБУ.

Чому до справи обмежили доступ

За словами джерела в пресслужбі СБУ, це рішення було ухвалене з урахуванням того, що розголошення окремих відомостей розслідування може негативно вплинути на хід слідчих дій та процесуальних процедур, спрямованих на повне встановлення обставин скоєного злочину.

Крім того, оприлюднення певної інформації може становити загрозу особистій безпеці учасників кримінального провадження. 

Раніше ми повідомляли, хто замінить на депутатському місті Андрія Парубія. Апарат Верховної Ради засвідчив дострокове припинення повноважень.

Нагадаємо, Андрія Парубія вбили у Львові 30 серпня. Незадовго поліція затримала 52-річного чоловіка, який підозрюється у скоєнні злочину.

Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
