Люди на улице. Фото: Новини.LIVE

Синоптик Наталья Диденко сообщила, что в среду, 4 ноября, в Украине будет холодная ноябрьская погода с довольно низкими плюсовыми температурами днём. Холода продлятся до 10 ноября, после чего ожидается потепление.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на пост синоптика Диденко в Facebook.

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Какая будет погода в Украине 4 ноября

Синоптик Диденко прогнозирует в своем посте, что погода 4 ноября будет типично осенней. По её словам, в большинстве регионов столбики термометров покажут +5...+9 °C, а на юге, юго-востоке и в Закарпатье будет немного теплее — +9...+12 °C.

"Из-за доминирования мощного антициклона по имени Клаус, центр которого расположен над Северным морем, в среду в Украине осадков не предвидится. Только в Крыму завтра ожидаются дожди", — написала синоптик.

Синоптическая карта погоды на 4 ноября. Фото: facebook.com/tala.didenko

Диденко сообщает, что завтра на всей территории Украины ожидается сильный северный ветер. Такое усиление ветра приведет к понижению температуры воздуха. Синоптик посоветовала украинцам одеваться теплее.

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Какая будет погода до конца недели

Наталья Диденко сообщает, что до конца текущей недели будет типичная для ноября погода: холодная, но с небольшими плюсовыми температурами днем. Более того, в ближайшие выходные возможны небольшие морозы.

Синоптик сообщила, что вскоре холода ослабнут и с 10–11 ноября в большинстве областей Украины наступит небольшое потепление. Оно будет сопровождаться дождями.

Какая будет погода 4 ноября в Киеве

Синоптик Наталья Диденко сообщила в своем посте о погоде в столице на 4 ноября. По её словам, в Киеве дождей не будет, но зато ожидается сильный ветер, а температура воздуха составит +6...+8 °C.

Пост Натальи Диденко. Скриншот: Facebook

Мы писали, что вскоре территорию Украины накроет холодный атмосферный фронт, ожидается, что он принесет первый мокрый снег. Похолодание ожидается 6–7 ноября. Синоптик Игорь Кибальчич предупреждает, что в начале ноября будет ощутимое понижение температуры и ночные заморозки.

Новини.LIVE сообщали, что специалисты спрогнозировали погоду на ноябрь. Они отмечают, что украинцы почувствуют похолодание в середине месяца. Между тем в конце осени дневная температура опустится до +2…+3 °C, а ночью прогнозируются заморозки до -2 °C.

Также мы сообщали, что по прогнозу климатолога, зима 2027 года будет теплее климатической нормы. Вера Балабух предупредила, что перепады температуры приведут к гололедице и налипанию мокрого снега, что может создать опасность для передвижения.