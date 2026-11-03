Люди на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що в середу, 4 листопада, в Україні буде холодна листопадова погода, з досить невеликими плюсовими температурами вдень. Холод триватиме до 10 листопада, після чого очікується потепління.

Про це пише Новини.LIVE посилаючись на допис синоптикині Діденко в Facebook.

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Якою буде погода в Україні 4 листопада

Синоптик Діденко спрогнозувала у своєму дописі, що погода 4 листопада буде типово осінньою. За її словами, більшості регіонів стовпчики термометрів покажуть +5...+9 °C, а на півдні, південному сході та Закарпатті буде трохи тепліше — +9...+12 °C.

"Через домінування потужного антициклону на ім’я Клаус, центр якого розташований над Північним морем, у середу в Україні опадів не передбачається. Лише в Криму завтра очікуються дощі", — написала синоптикиня.

Синоптична карта погоди на 4 листопада. Фото: facebook.com/tala.didenko

Діденко повідомляє, що завтра на всій території України очікується сильний північний вітер. Таке посилення знижує температуру повітря. Синоптикиня порадила українцям тепліше одягатись.

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Яка буде погода до кінця тижня

Наталка Діденко повідомляє, що до кінця поточного тижня буде типова для листопада погода: холодна, але з невеликими плюсовими температурами вдень. Ба більше, найближчими вихідними є ймовірність невеликих морозів.

Синоптикиня повідомила, що скоро холод ослабне й з 10–11 листопада в більшості областей України наступить невеличке потепління. Воно буде супроводжуватись дощами.

Яка буде погода 4 листопада в Києві

Синоптик Наталка Діденко повідомила у своєму дописі погоду в столиці на 4 листопада. За її словами, в Києві дощів не буде, але натомість очікується сильний вітер, а температура повітря становитиме +6...+8 °C.

Допис Наталки Діденко. Скриншот: Facebook

Ми писали, що невдовзі територію України накриє холодний атмосферний фронт, очікується, що він принесе перший мокрий сніг. Похолодання очікуємо 6–7 листопада. Синоптик Ігор Кібальчич попереджає, що на початку листопада буде відчутне зниження температури та нічні заморозки.

Новини.LIVE інформували, що фахівці спрогнозували погоду на листопад. Вони зазначають, що українці відчують похолодання в середині місяця. Тим часом наприкінці осені денна температурна норма опуститься до +2…+3 °C, а вночі прогнозують заморозки до -2 °C.

Також ми повідомляли, що за прогнозом кліматолога, зима 2027 року має бути теплішою за кліматичну норму. Віра Балабуха попередила, що перепади температури спричинять ожеледь, налипання мокрого снігу, це може стати небезпечним для пересування.