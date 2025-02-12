Для сбития шести ракет РФ понадобилось десять ракет Patriot

Система Patriot. Фото: Преса Рівне

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что для сбития ночью шести российских баллистических ракет Силы обороны использовали десять ракет Patriot стоимостью 30 миллионов долларов. Это свидетельствует о том, что стоит и в дальнейшем усиливать противовоздушную оборону нашего государства.

Об этом Зеленский сказал журналистам перед началом встречи с главой Минфина США Скоттом Бессентом, сообщает Интерфакс-Украина.

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"Использовали по шести баллистическим ракетам десять ракет Patriot стоимостью 30 миллионов долларов", — пояснил Зеленский.

На сегодняшний день политическое и военное руководство подчеркивает международным партнерам необходимость усиления украинской ПВО для защиты мирного населения нашего государства от постоянных обстрелов и дроновых атак со стороны государства-агрессора.

Ранее мы сообщали, что глава Минфина США Скотт Бессент прокомментировал договор о партнерстве Украины со Штатами. По его словам, это является частью большого мирного соглашения Дональда Трампа.

Напомним, Зеленский намерен обсудить с Трампом вопрос полезных ископаемых на временно оккупированных территориях. Он отметил, что Киев сейчас анализирует документ о стратегическом партнерстве.