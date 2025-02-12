Для збиття шести ракет РФ знадобилося десять ракет Patriot

Система Patriot. Фото: Преса Рівне

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що для збиття уночі шести російських балістичних ракет Сили оборони використали десять ракет Patriot вартістю 30 мільйонів доларів. Це свідчить про те, що варто і надалі посилювати протиповітряну оборону нашої держави.

Про це Зеленський сказав журналістам перед початком зустрічі з очільником Мінфіну США Скоттом Бессентом, повідомляє Інтерфакс-Україна.

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"Використали по шести балістичних ракетах десять ракет Patriot вартістю 30 мільйонів доларів", — пояснив Зеленський.

На сьогодні політичне та військове керівництво наголошують міжнародним партнерам на необхідності посилення української ППО для захисту мирного населення нашої держави від постійних обстрілів і дронових атак з боку держави-агресора.

Раніше ми повідомляли, що глава Мінфіну США Скотт Бессент прокоментував договір про партнерство України зі Штатами. За його словами, це є частиною великої мирної угоди Дональда Трампа.

Нагадаємо, Зеленський має намір обговорити з Трампом питання корисних копалин на тимчасово окупованих територіях. Він зазначив, що Київ наразі аналізує документ про стратегічне партнерство.