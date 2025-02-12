Для збиття шести ракет РФ знадобилося десять ракет Patriot

Для збиття 6 ракет РФ знадобилося 10 ракет Patriot — Зеленський
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що для збиття уночі шести російських балістичних ракет Сили оборони використали десять ракет Patriot вартістю 30 мільйонів доларів. Це свідчить про те, що варто і надалі посилювати протиповітряну оборону нашої держави.
Про це Зеленський сказав журналістам перед початком зустрічі з очільником Мінфіну США Скоттом Бессентом, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Витратили десять ракет
"Використали по шести балістичних ракетах десять ракет Patriot вартістю 30 мільйонів доларів", — пояснив Зеленський.
На сьогодні політичне та військове керівництво наголошують міжнародним партнерам на необхідності посилення української ППО для захисту мирного населення нашої держави від постійних обстрілів і дронових атак з боку держави-агресора.
Раніше ми повідомляли, що глава Мінфіну США Скотт Бессент прокоментував договір про партнерство України зі Штатами. За його словами, це є частиною великої мирної угоди Дональда Трампа.
Нагадаємо, Зеленський має намір обговорити з Трампом питання корисних копалин на тимчасово окупованих територіях. Він зазначив, що Київ наразі аналізує документ про стратегічне партнерство.
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