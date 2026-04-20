Дизель в пределах 89 грн грн: цены на топливо в Днепре и Запорожье

Цены на топливо в Днепре на АЗС UPG 20 апреля 2026 года.

По состоянию на 20 апреля 2026 года в Днепре и Запорожье зафиксировано незначительное снижение средних цен на топливо. Больше всего подешевело дизельное топливо, тогда как бензин менялся умеренно, а некоторые позиции остались стабильными. В целом рынок демонстрирует тенденцию к постепенному удешевлению.

Цены на топливо в Днепре 20 апреля

По данным Минфина, в Днепре средняя цена бензина А-95 премиум составляет 76,07 грн за литр, что на 0,13 грн меньше. Бензин А-95 стоит 72,30 грн (-0,19 грн), тогда как А-92 остался без изменений — 67,93 грн за литр. Дизельное топливо подешевело больше всего — до 89,54 грн (-1,24 грн), а автогаз снизился до 48,84 грн (-0,04 грн).

Средние цены на топливо на Днепропетровщине 20 апреля/Минфин

Цены на топливо в Днепре на АЗС OKKO 20 апреля 2026 года.

Цены на топливо в Днепре на АЗС ДНЕПРОНАФТА 20 апреля.

Цены на топливо в Запорожье 20 апреля

В Запорожье бензин А-95 премиум в среднем стоит 76,54 грн за литр, что на 0,20 грн меньше. Стоимость бензина А-95 составляет 72,17 грн (-0,20 грн), а А-92 остался на уровне 63,80 грн за литр. Дизельное топливо подешевело до 89,88 грн (-0,90 грн), автогаз — до 48,84 грн (-0,11 грн).

Средние цены на топливо в Запорожской области 20 апреля/Минфин

Цены на АЗС Запорожской области 20 апреля/Минфин

Таким образом, в обоих городах наблюдается схожая динамика: наибольшее снижение цен зафиксировано на дизельное топливо, тогда как бензин и газ демонстрируют незначительные колебания.

Новини.LIVE информировали, что в Украине цены на топливо могли превысить 100 грн за литр, однако этого удалось избежать благодаря вмешательству правительства. Приоритетом было обеспечение стабильных поставок для армии, населения и аграрного сектора без дефицита. Об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко, отметив, что государство контролирует ситуацию через госкомпании и сотрудничество с операторами АЗС.

Новини.LIVE писали, что ранее Юлия Свириденко заявляла, что цены на топливо в Украине будут снижаться вслед за тенденциями мировых рынков. Государственная сеть "Укрнафта" уже начала уменьшать стоимость, и при сохранении этой динамики удешевление станет более ощутимым. В то же время дефицита топлива в Украине пока нет.