Дизель в межах 89 грн грн: ціни на пальне у Дніпрі та Запоріжжі

Ціни на пальне у Дніпрі на АЗС UPG 20 квітня 2026 року. Фото: Новини.LIVE

Станом на 20 квітня 2026 року у Дніпрі та Запоріжжі зафіксовано незначне зниження середніх цін на пальне. Найбільше подешевшало дизельне пальне, тоді як бензин змінювався помірно, а деякі позиції залишилися стабільними. Загалом ринок демонструє тенденцію до поступового здешевлення.

Ціни на пальне у Дніпрі 20 квітня

За даними Мінфіну, у Дніпрі середня ціна бензину А-95 преміум становить 76,07 грн за літр, що на 0,13 грн менше. Бензин А-95 коштує 72,30 грн (-0,19 грн), тоді як А-92 залишився без змін — 67,93 грн за літр. Дизельне пальне подешевшало найбільше — до 89,54 грн (-1,24 грн), а автогаз знизився до 48,84 грн (-0,04 грн).

Середні ціни на пальне на Дніпропетровщині 20 квітня/Мінфін

Ціни на пальне у Дніпрі на АЗС OKKO 20 квітня 2026 року. Фото: Новини.LIVE

Ціни на пальне у Дніпрі на АЗС ДНІПРОНАФТА 20 квітня. Фото: Новини.LIVE

Ціни на пальне у Запоріжжі 20 квітня

У Запоріжжі бензин А-95 преміум у середньому коштує 76,54 грн за літр, що на 0,20 грн менше. Вартість бензину А-95 становить 72,17 грн (-0,20 грн), а А-92 залишився на рівні 63,80 грн за літр. Дизельне пальне подешевшало до 89,88 грн (-0,90 грн), автогаз — до 48,84 грн (-0,11 грн).

Середні ціни на пальне у Запорізькій області 20 квітня/Мінфін

Ціни на АЗС Запорізької області 20 квітня/Мінфін

Таким чином, в обох містах спостерігається схожа динаміка: найбільше зниження цін зафіксовано на дизельне пальне, тоді як бензин та газ демонструють незначні коливання.

Новини.LIVE інформували, що в Україні ціни на пальне могли перевищити 100 грн за літр, однак цього вдалося уникнути завдяки втручанню уряду. Пріоритетом було забезпечення стабільних постачань для армії, населення та аграрного сектору без дефіциту. Про це заявила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, зазначивши, що держава контролює ситуацію через держкомпанії та співпрацю з операторами АЗС.

Новини.LIVE писали, що раніше Юлія Свириденко заявляла, що ціни на пальне в Україні знижуватимуться слідом за тенденціями світових ринків. Державна мережа "Укрнафта" вже почала зменшувати вартість, і за збереження цієї динаміки здешевлення стане більш відчутним. Водночас дефіциту пального в Україні наразі немає.