Дизель достиг 95,99 грн: какие цены на топливо в Украине
В воскресенье, 12 апреля, цены на топливо в Украине несколько изменились. Стоимость самого дорогого дизеля достигает уже 95,99 грн за литр. В то же время газ стоит около 49,98 грн за литр.
Какая стоимость топлива 12 апреля
Стоимость топлива в Украине колеблется в зависимости от вида топлива. Кроме того, на разных АЗС представлены разные ценники.
WOG предлагает топливо по следующим ценам:
- ДТ Евро5 — 92,90 грн за литр;
- ДТ Mustang+ — 95,90 грн за литр;
- 95 Евро5-Е5 — 76,90 грн за литр;
- 95 Mustang — 79,90 грн за литр;
- 100 Mustang — 86,90 грн за литр;
- газ — 49,90 грн за литр;
- AdBlue — 52,90 грн за литр.
На ОККО сегодня такая стоимость топлива:
- бензин 100 (PULLS) — 86,90 грн за литр;
- ДТ (PULLS) — 95,90 грн за литр;
- ДТ Евро — 92,90 грн за литр;
- бензин 95 (PULLS) — 79,90 грн за литр;
- бензин 95 Евро — 76,90 грн за литр;
- газ — 49,90 грн за литр;
- AdBlue — 52,90 грн за литр.
На Marshal сегодня выставили такой прайс:
- ДТ EVOX — 92,99 грн за литр;
- 100 ЕВРО — 76,99 грн за литр;
- 95 ЕВРО — 70,99 грн за литр;
- ДТ — 89,99 грн за литр;
- 95 EVOX — 73,99 грн за литр;
- газ — 47,99 грн за литр.
АЗС "Свої" предлагает топливо по следующим ценам:
- бензин А-92 — 64,99 грн за литр;
- бензин А-95 — 68,49 грн за литр;
- дизель — 86,99 грн за литр;
- газ — 47,99 грн за литр.
На Socar 12 апреля стоимость топлива такова:
- NANO 100 — 86,99 грн за литр;
- DIESEL NANO Extro — 95,99 грн за литр;
- NANO ДТ — 92,99 грн за литр;
- NANO 95 — 80,99 грн за литр;
- бензин А-95 — 76,99 грн за литр;
- LPG — 49,98 грн за литр;
- AdBlue — 49 грн за литр.
По состоянию на сегодня на UPG такие цены:
- upg100 — 83,00 грн за литр;
- upg95 — 77,00 грн за литр;
- A-95 — 74,00 грн за литр;
- EURO DIESEL — 90,00 грн за литр;
- upgDIESEL — 93,00 грн за литр;
- AdBlue — 46,00 грн за литр;
- газ — 49,00 грн за литр.
Как сообщали Новини.LIVE, премьер-министр Юлия Свириденко сделала заявление относительно стоимости топлива. Она отмечала, что цены могли вырасти до более 100 грн за литр. Однако этого смогли избежать.
Также Свириденко отметила, что цены в Украине будут снижаться. По ее словам, государственная сеть АЗК "Укрнафта" уже начала снижать стоимость. Премьер также подчеркнула, что дефицита топлива в Украине нет.
