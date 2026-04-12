Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиШоубизнесТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Дизель достиг 95,99 грн: какие цены на топливо в Украине

Ua ru
Дата публикации 12 апреля 2026 18:06
Цены на горючее. Фото иллюстративное: ГСЧС

В воскресенье, 12 апреля, цены на топливо в Украине несколько изменились. Стоимость самого дорогого дизеля достигает уже 95,99 грн за литр. В то же время газ стоит около 49,98 грн за литр.

Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.

Какая стоимость топлива 12 апреля

Стоимость топлива в Украине колеблется в зависимости от вида топлива. Кроме того, на разных АЗС представлены разные ценники.

WOG предлагает топливо по следующим ценам:

  • ДТ Евро5 — 92,90 грн за литр;
  • ДТ Mustang+ — 95,90 грн за литр;
  • 95 Евро5-Е5 — 76,90 грн за литр;
  • 95 Mustang — 79,90 грн за литр;
  • 100 Mustang — 86,90 грн за литр;
  • газ — 49,90 грн за литр;
  • AdBlue — 52,90 грн за литр.

На ОККО сегодня такая стоимость топлива:

Читайте также:
  • бензин 100 (PULLS) — 86,90 грн за литр;
  • ДТ (PULLS) — 95,90 грн за литр;
  • ДТ Евро — 92,90 грн за литр;
  • бензин 95 (PULLS) — 79,90 грн за литр;
  • бензин 95 Евро — 76,90 грн за литр;
  • газ — 49,90 грн за литр;
  • AdBlue — 52,90 грн за литр.

На Marshal сегодня выставили такой прайс:

  • ДТ EVOX — 92,99 грн за литр;
  • 100 ЕВРО — 76,99 грн за литр;
  • 95 ЕВРО — 70,99 грн за литр;
  • ДТ — 89,99 грн за литр;
  • 95 EVOX — 73,99 грн за литр;
  • газ — 47,99 грн за литр.

АЗС "Свої" предлагает топливо по следующим ценам:

  • бензин А-92 — 64,99 грн за литр;
  • бензин А-95 — 68,49 грн за литр;
  • дизель — 86,99 грн за литр;
  • газ — 47,99 грн за литр.

На Socar 12 апреля стоимость топлива такова:

  • NANO 100 — 86,99 грн за литр;
  • DIESEL NANO Extro — 95,99 грн за литр;
  • NANO ДТ — 92,99 грн за литр;
  • NANO 95 — 80,99 грн за литр;
  • бензин А-95 — 76,99 грн за литр;
  • LPG — 49,98 грн за литр;
  • AdBlue — 49 грн за литр.

По состоянию на сегодня на UPG такие цены:

  • upg100 — 83,00 грн за литр;
  • upg95 — 77,00 грн за литр;
  • A-95 — 74,00 грн за литр;
  • EURO DIESEL — 90,00 грн за литр;
  • upgDIESEL — 93,00 грн за литр;
  • AdBlue — 46,00 грн за литр;
  • газ — 49,00 грн за литр.

Как сообщали Новини.LIVE, премьер-министр Юлия Свириденко сделала заявление относительно стоимости топлива. Она отмечала, что цены могли вырасти до более 100 грн за литр. Однако этого смогли избежать.

Также Свириденко отметила, что цены в Украине будут снижаться. По ее словам, государственная сеть АЗК "Укрнафта" уже начала снижать стоимость. Премьер также подчеркнула, что дефицита топлива в Украине нет.

цены на топливо бензин дизтопливо
Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Автор:
Ольга Антоновская
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации