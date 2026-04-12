Дизель достиг 95,99 грн: какие цены на топливо в Украине

В воскресенье, 12 апреля, цены на топливо в Украине несколько изменились. Стоимость самого дорогого дизеля достигает уже 95,99 грн за литр. В то же время газ стоит около 49,98 грн за литр.

Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.

Какая стоимость топлива 12 апреля

Стоимость топлива в Украине колеблется в зависимости от вида топлива. Кроме того, на разных АЗС представлены разные ценники.

WOG предлагает топливо по следующим ценам:

ДТ Евро5 — 92,90 грн за литр;

ДТ Mustang+ — 95,90 грн за литр;

95 Евро5-Е5 — 76,90 грн за литр;

95 Mustang — 79,90 грн за литр;

100 Mustang — 86,90 грн за литр;

газ — 49,90 грн за литр;

AdBlue — 52,90 грн за литр.

На ОККО сегодня такая стоимость топлива:

бензин 100 (PULLS) — 86,90 грн за литр;

ДТ (PULLS) — 95,90 грн за литр;

ДТ Евро — 92,90 грн за литр;

бензин 95 (PULLS) — 79,90 грн за литр;

бензин 95 Евро — 76,90 грн за литр;

газ — 49,90 грн за литр;

AdBlue — 52,90 грн за литр.

На Marshal сегодня выставили такой прайс:

ДТ EVOX — 92,99 грн за литр;

100 ЕВРО — 76,99 грн за литр;

95 ЕВРО — 70,99 грн за литр;

ДТ — 89,99 грн за литр;

95 EVOX — 73,99 грн за литр;

газ — 47,99 грн за литр.

АЗС "Свої" предлагает топливо по следующим ценам:

бензин А-92 — 64,99 грн за литр;

бензин А-95 — 68,49 грн за литр;

дизель — 86,99 грн за литр;

газ — 47,99 грн за литр.

На Socar 12 апреля стоимость топлива такова:

NANO 100 — 86,99 грн за литр;

DIESEL NANO Extro — 95,99 грн за литр;

NANO ДТ — 92,99 грн за литр;

NANO 95 — 80,99 грн за литр;

бензин А-95 — 76,99 грн за литр;

LPG — 49,98 грн за литр;

AdBlue — 49 грн за литр.

По состоянию на сегодня на UPG такие цены:

upg100 — 83,00 грн за литр;

upg95 — 77,00 грн за литр;

A-95 — 74,00 грн за литр;

EURO DIESEL — 90,00 грн за литр;

upgDIESEL — 93,00 грн за литр;

AdBlue — 46,00 грн за литр;

газ — 49,00 грн за литр.

Как сообщали Новини.LIVE, премьер-министр Юлия Свириденко сделала заявление относительно стоимости топлива. Она отмечала, что цены могли вырасти до более 100 грн за литр. Однако этого смогли избежать.

Также Свириденко отметила, что цены в Украине будут снижаться. По ее словам, государственная сеть АЗК "Укрнафта" уже начала снижать стоимость. Премьер также подчеркнула, что дефицита топлива в Украине нет.